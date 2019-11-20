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Определился последний участник Евро-2020 через отборочный этап

Новости » Спорт     20.11.2019 - 09:02
Определился последний участник Евро-2020 через отборочный этап
Фото: игроки сборной Уэльса (faw.cymru)

Завершился последний тур квалификации чемпионата Европы

Стала известна последняя сборная, которая получила путевку в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года через отборочный этап. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В заключительном туре группового этапа сборная Уэльса обыграла команду Венгрии (2:0) и обеспечила себе участие в турнире.

Путевки к настоящему моменту завоевали 20 команд: Украина, Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Уэльс, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

В турнире примут участие 24 сборные. Еще четыре команды определятся по итогам стыкового турнира, в котором сыграют лучшие команды Лиги наций, не сумевшие пройти на Евро-2020 через классический отборочный турнир.

Напомним, украинская сборная гарантировала себе путевку в первую корзину при жеребьевке финальной части турнира, которая состоится 30 ноября. Отметим, что подопечные Андрея Шевченко завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений.

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