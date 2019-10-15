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Лучшие голы сборной Украины в отборе на Евро-2020 (видео)

STYLERЖизнь    15.10.2019 - 18:43
Лучшие голы сборной Украины в отборе на Евро-2020 (видео)
Голы сборной Украины в отборе на Евро-2020 (фото: facebook.com/ffukraine)

Команда Андрея Шевченко вышла из группы на первом месте

Вчера, 14 октября, сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и таким образом досрочно обеспечила себе первое место в отборочной группе за выход на Евро-2020. Редакция Styler собрала лучшие голы нашей команды на пути к выходу сборной на чемпионат Европы, который пройдет летом следующего года.

В игре с Португалией первый гол забил Роман Яремчук на 6 минуте игры после углового. Вратарь отбил мяч прямо на ногу нашему игроку.

Голы сборной Украины в отборе на Евро-2020 (видео: YouTube/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2)

Второй гол в ворота португальцев забил Андрей Ярмоленко на 27 минуте.

Голы сборной Украины в отборе на Евро-2020 (видео: YouTube/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2)

В матче Украина - Литва, счет открыла наша сборная. Руслан Малиновский забил свой первый гол на 29 минуте игры.

Голы сборной Украины в отборе на Евро-2020 (видео: YouTube/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2)

Второй гол Малиновский забил во втором тайме на 58 минуте.

Голы сборной Украины в отборе на Евро-2020 (видео: YouTube/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2)

В противостоянии Литвы с Украиной первый гол забил Александр Зинченко на 7 минуте.

Голы сборной Украины в отборе на Евро-2020 (видео: YouTube/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2)

Марлос забил второй гол Литве на 27 минуте игры.

Голы сборной Украины в отборе на Евро-2020 (видео: YouTube/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2)

Руслан Малиновский также отличился в этой игре, забив третий гол в ворота Литвы.

Голы сборной Украины в отборе на Евро-2020 (видео: YouTube/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2)

В матче Украина - Сербия Виктор Циганков забил красивый гол на 28 минуте игры.

Голы сборной Украины в отборе на Евро-2020 (видео: YouTube/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2)

Евгений Коноплянка также расстроил сербов своим голом на 46 минуте.

Голы сборной Украины в отборе на Евро-2020 (видео: YouTube/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2)

В игре Украина - Люксембург Роман Яремчук открыл счет на 6 минуте игры красивым голом головой.

Голы сборной Украины в отборе на Евро-2020 (видео: YouTube/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2)

Напомним, что фирменная песня болельщиков про Путина прозвучала во время футбольного матча в прямом эфире росТВ.

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