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Еврейский Новый год 2020: как красиво и оригинально поздравить с Рош ха-Шана

Пятница 18 сентября 2020 05:45
Еврейский Новый год 2020: как красиво и оригинально поздравить с Рош ха-Шана
Еврейский Новый год 2020 Рош ха-Шана (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Рош ха-Шана празднуют в течение двух дней, подводя итоги уходящего года и встречая новый

Еврейский новый год Рош ха-Шана верующие будут праздновать два дня подряд - с 19 по 20 сентября. Название переводится как "голова года" и символизирует начало нового жизненного цикла и подведение итогов уходящего года.

В эти дни принято зажигать дома свечи, посещать синагогу, где слушать звуки шофара - бараньего рога, который трубит до самых небес. А также совершать ташлих - верующие собираются на берегу реки или озера, молятся и вытряхивают из карманов крошки, как бы скармливая рыбам грехи, совершенные в уходящем году.

Период празднований именуется "йом-ха-арихта" ("один длинный день"). И в эти дни запрещена абсолютно любая работа кроме приготовления еды. На стол подают гранаты (если они не растут в регионе, то яблоки), мед для сладкого года, традиционный хлеб халу, морковь, нарезанную кружками (символизирует монеты), а также рыбу обязательно с головой.

И хотя это великое событие не принято отмечать шумно, всегда можно отправить родным и близким красивые открытки и стихи с поздравлениями. В нашем материале - красивые картинки и слова для Рош ха-Шана.

Поздравления с еврейским Новым годам в стихах и открытках

Сладкого года, души очищенья,
Частью желаю вам стать "Книги жизни",
Искренних чувств, и в делах всех прощенья,
Не знать вам тревог, лишь приятных сюрпризов.
В год новый радость чтоб в дом к вам пришла,
Станет счастливым пусть Рош ха-Шана!

***

Жить желаю вам счастливо,
Без обиды и обмана,
В новый год возьмите радость,
С праздником вас Рош ха-Шана.

Мира вам, тепла, уюта,
Воплощения всех идей,
Пусть всегда дежурят радость
И достаток у дверей.

Еврейский Новый год 2020: как красиво и оригинально поздравить с Рош ха-Шана

Праздник Рош ха-Шана.
Справляем Новый год!
Пусть радости и счастье
Он всем вам принесет.

Пусть будут все здоровы,
Преследует успех,
Пусть множится богатство,
Звучит задорный смех.

***

В светлый праздник, Рош-ха-Шана,
Вместе будет, вся семья
Соберитесь за столом,
Пусть веселье, входит в дом,
Друг другу счастья пожелайте,
И с песней Новый год прославьте!

Еврейский Новый год 2020: как красиво и оригинально поздравить с Рош ха-Шана

Отмечает еврейский народ
Рош ха-Шана - такой новый год,
Принесет он пускай Вам достатка,
И в семье будет все пусть в порядке,
Пусть с веселою нотой пройдет,
Этот праздник большой Новый год!

***

В белых праздничных одеждах
Мы встречаем Рош ха-Шана,
Поздравляем с Новым годом
Мы евреев в разных странах.

Пусть шофара трубный звук
В наших душах отзовется,
Новых дней счастливый счет
С Рош ха-Шана пусть начнется.

Еврейский Новый год 2020: как красиво и оригинально поздравить с Рош ха-Шана

От грехов освободиться,
Из ручья воды напиться -
Рош ха-Шана наступил,
Чтобы мир везде царил.
Надевай свои наряды,
Прогони обиды прочь,
Не забудь про все обряды -
Чтобы людям всем помочь.

***

Ночь в молитвах проведем,
Завершим сегодня тшуву.
Сладко, жирно за столом,
Подари подарок другу.

Нам печалиться нельзя,
Ведь евреи все едины!
Поспешим к реке, скользя,
Прочитаем Тору миром!

Еврейский Новый год 2020: как красиво и оригинально поздравить с Рош ха-Шана

Поздравляем с Рош ха-Шана в прозе и красивых картинках

Желаю Вам достатка в доме, чтобы Новый год был щедр на подарки и богатства, на эмоции и любовь, на доброту и понимание. Пусть в семье царит порядок, мир, уважение друг к другу, а каждый день дарит победы и успехи!

***

Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового плодородного года, больших творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому! Сладкой жизни и не знать бед!

Еврейский Новый год 2020: как красиво и оригинально поздравить с Рош ха-Шана

Картинка с Рош ха-Шана (фото: pixabay.com)

С праздником! Пусть этот год будет щедрым на подарки, чтобы любовь не покидала стены дома и сердца, чтобы веселый смех всегда слышался. Желаю благополучия и процветания, чтобы были силы и финансы двигаться и развиваться!

***

Пусть вести благие разнесутся по дому, чтобы были прощены все ошибки и неверно сказанные слова. Желаю мира в семье, понимания и благополучия в доме. Пусть Новый год станет щедрым на хорошие вести и добрые поступки.

Еврейский Новый год 2020: как красиво и оригинально поздравить с Рош ха-Шана

Картинка с Рош ха-Шана (фото: pixabay.com)

Пусть громко затрубит шофар. Пусть все ненастья уйдут прочь. Пусть этот праздник будет сладким как мед. Пусть душа раскается в лихих поступках. Пусть сердце возродит добрую надежду. Пусть Господь дарует счастливый и богатый год!

***

От души поздравляем весь наш великий народ с праздником, желаем, чтобы за поступки уходящего года никому не было стыдно ни перед богом, ни перед собой, чтобы новый год и новый этап жизни принесли исключительно хорошие события в дом каждого еврея.

Еврейский Новый год 2020: как красиво и оригинально поздравить с Рош ха-Шана

Картинка с Рош ха-Шана (фото: pixabay.com)

Видеопоздравления с еврейским Новым годом

Поздравление с Рош ха-Шана (видео: YouTube)

Поздравление с Рош ха-Шана (видео: YouTube)

Раньше мы писали, что нельзя делать на Рош ха-Шана, чтобы не навлечь беду.

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