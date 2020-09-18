Єврейський Новий рік 2020: як красиво і оригінально привітати з Рош га-Шана

Єврейський Новий рік 2020 Рош га-Шана (фото: freepik)

Рош га-Шана святкують протягом двох днів, підбиваючи підсумки року, що минає, і зустрічаючи новий

Єврейський новий рік Рош га-Шана віруючі святкуватимуть два дні поспіль - з 19 по 20 вересня. Назва перекладається як "голова року" і символізує початок нового життєвого циклу і підбиття підсумків року, що минає.

У ці дні заведено запалювати вдома свічки, відвідувати синагогу, де слухати звуки шофара - баранячого рогу, що сурмить до самих небес. А також здійснювати ташліх - віруючі збираються на березі річки або озера, моляться і витрушують з кишень крихти, як би згодовуючи рибам гріхи, вчинені в році, що минає.

Період святкувань іменується "йом-ха-аріхта" ("один довгий день"). І в ці дні заборонено абсолютно будь-яка робота крім приготування їжі. На стіл подають гранати (якщо вони не ростуть у регіоні, то яблука), мед для солодкого року, традиційний хліб халу, моркву, нарізану кружальцями (символізує монети), а також рибу обов'язково з головою.

І хоча цю велику подію не прийнято відзначати шумно, завжди можна відправити рідним і близьким красиві листівки і вірші з привітаннями. В нашому матеріалі - красиві картинки і слова для Рош га-Шана.

Привітання з єврейським Новим років у віршах і листівках

Ось-ось Рош га-Шана прийде

Йде єврейський Новий Рік!

Халу в мед ти обмокни,

Нехай солодкі будуть твої дні!

***

Нехай гріхи в минулому лишаються,

Усі погане забувається,

Нехай удача усміхнеться,

І дім ваш щастям наповниться.

Від гріхів звільнитися,

З струмка води напитися -

Рош га-Шана настав,

Щоб світ всюди панував.

Одягай свої наряди,

Прожени образи геть,

Не забудь про всі обряди -

Щоб людям всім допомогти.

***

У Рош га-Шана, в єврейський Новий рік,

Поспішаю привітати кожного з нас.

Щоб вам жилося без гіркоти, негараздів!

Терпіння вам і грошиків запас.

Хай тобі свято Рош га-Шана

Яскраві миті подарує!

Хай буде щастя і пошана

І сонце в щічку поцілує!

Здоров'я міцного бажаю,

Нехай всі збудуться думки,

І щастя без кінця і краю,

Багатства, миру й доброти!

Хай тобі свято Рош ха-Шана

Яскраві миті подарує!

Хай буде щастя і пошана

І сонце в щічку поцілує!

Здоров'я міцного бажаю,

Нехай всі збудуться думки,

І щастя без кінця і краю,

Багатства, миру й доброти!

Вітаємо з Рош га-Шана в прозі і красивих картинках

Бажаю Вам достатку в домі, щоб Новий рік був щедрим на подарунки і багатства, емоції і любов, на доброту і розуміння. Хай в сім'ї панує порядок, мир, повага один до одного, а кожен день дарує перемоги і успіхи!

***

Ми раді привітати вас зі святом Рош га-Шана і побажати нового родючого року, великих творчих і ділових перемог, благополуччя в родині і здоров'я кожному! Солодкого життя і не знати бід!

Картинка з Рош га-Шана (фото: pixabay.com)

Зі святом! Нехай цей рік буде щедрим на подарунки, щоб любов не покидала стіни будинку і серця, щоб веселий сміх чувся завжди. Бажаю благополуччя і процвітання, щоб були сили і фінанси рухатися і розвиватися!

***

Нехай вісті благі рознесуться по дому, щоб були прощені всі помилки і неправильно сказані слова. Бажаю миру в сім'ї, розуміння і благополуччя в домі. Нехай Новий рік буде щедрим на добрі вести і добрі вчинки.

Картинка з Рош га-Шана (фото: pixabay.com)

Хай голосно затрубить шофар. Нехай всі негоди підуть геть. Нехай це свято буде солодким, як мед. Нехай душа покається в лихих вчинках. Хай серце відродить добру надію. Нехай Господь дарує щасливий і багатий рік!

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Від душі вітаю увесь наш великий народ зі святом, бажаємо, щоб за вчинки, що минає, нікому не було соромно ні перед богом, ні перед собою, щоб новий рік і новий етап життя принесли виключно хороші події в будинок кожного єврея.

Картинка з Рош га-Шана (фото: pixabay.com)

Відеопривітання з єврейським Новим роком

Привітання з Рош га-Шана (відео: YouTube)

Привітання з Рош га-Шана (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що не можна робити на Рош га-Шана, щоб не накликати біду.