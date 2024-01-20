Євгенія Власова вперше за довгий час вийшла на зв’язок: де перебуває і чим зараз займається співачка

Співачка Євгенія Власова вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ вийшла на зв’язок. Артистка зізналася, де зараз перебуває і чим займається.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для каналу Rostyslove Production.
За словами зірки, після подій 24 лютого 2022 року вона разом із донькою виїхала до Німеччини.
Виконавиці не було в Україні рік і сім місяців.
"У мене не було фізичних сил після Танців з зірками. Але я сказала собі, що я маю встати, їхати й рятувати свою дитину", - зазначила Власова.
Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)
Знаменитість повідомила, що зараз займається духовними практиками. У неї є свій авторський курс.
"На сьогодні в першу чергу вже, напевно, це духовний практик, який працює з людьми через голос, вібрацію, частоти. Мені здається, що я займаюся тим, що я люблю, і до чого йшла дуже багато років. Таких важких років. Це ще 20 років тому не дуже потрібно було людям", - говорить Євгенія.
"Тобто Мені здається, що я буду таким воїном світла, бо треба буде відстоювати всі ці знання і всю ту істину, яку заклав творець у нас. Я під час війни відчула свою позитивну карму", - прокоментувала співачка.
Власова каже, що одна з учениць запросила її у Монако, а інша - до Парижу. До неї "прийшла молитва чудодійним способом".
Зазначимо, що артистка у свій час випустила багато хітів, які звучали не тільки в Україні, а й за її межами.
Але в середині "нульових" співачка зникла з шоу-бізнесу. У той період у неї виявили рак. На щастя, з нею все добре.
Після таких життєвих випробувань вона давала про себе знати і навіть брала участь в шоу "Танці з зірками".
Нещодавно відома актриса розповіла про свою бабусю, яка отримала паспорт РФ в окупації.