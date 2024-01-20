RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евгения Власова впервые за долгое время вышла на связь: где находится и чем сейчас занимается певица

Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Евгения Власова впервые после начала полномасштабного вторжения РФ вышла на связь. Артистка призналась, где сейчас находится и чем занимается.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительнице для канала Rostyslove Production.

Где сейчас находится Евгения Власова

По словам звезды, после событий 24 февраля 2022 года она вместе с дочкой уехала в Германию.

Исполнительницы не было в Украине год и семь месяцев.

"У меня не было физических сил после Танцев со звездами. Но я сказала себе, что я должна встать, ехать и спасать своего ребенка", - отметила Власова.

Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Знаменитость сообщила, что сейчас занимается духовными практиками. У нее есть свой авторский курс.

"На сегодня в первую очередь уже, наверное, это духовный практик, который работает с людьми через голос, вибрацию, частоты. Мне кажется, что я занимаюсь тем, что я люблю, и к чему шла очень много лет. Таких тяжелых лет. Это еще 20 лет назад не очень нужно было людям", - говорит Евгения.

"То есть мне кажется, что я буду таким воином света, потому что надо будет отстаивать все эти знания и всю ту истину, которую заложил творец в нас. Я во время войны почувствовала свою положительную карму", - прокомментировала певица.

Власова говорит, что одна из учениц пригласила ее в Монако, а другая - в Париж. К ней "пришла молитва чудодейственным способом".

 

Отметим, что артистка в свое время выпустила много хитов, которые звучали не только в Украине, но и за ее пределами.

Но в середине "нулевых" певица исчезла из шоу-бизнеса. В тот период у нее обнаружили рак. К счастью, с ней все хорошо.

После таких жизненных испытаний она давала о себе знать и даже участвовала в шоу "Танцы со звездами".

Недавно известная актриса рассказала о своей бабушке, которая получила паспорт РФ в оккупации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украинезвезды шоу-бизнеса