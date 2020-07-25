Комаровский рассказал, стоит ли давать детям сладости

Евгений Комаровский рассказал, можно ли детям есть сладкое и дал ценные рекомендации касательно того, как замотивировать ребенка правильно питаться. Об этом доктор написал в комментарии на сайте komarovskiy.info.

Комаровский уверяет, что разрешать детям есть сладости только после еды - ненормально. Ведь в таком случае ребенок будет есть через силу, чтобы получить желаемую сладость.

По словам врача, намного правильнее предлагать сладости не после еды, а после активных физических нагрузок. Ограничивать стоит лишь в том случае, если сладкое ухудшает аппетит и приводит к лишнему весу.

"Если употребление сладкого никакими негативными последствиями не заканчивается - можно продолжать. Ваша ошибка в том, что надо было просто прекратить столь строго установленную взаимосвязь после того, как увидели, что ребенок ест через "не хочу", чтобы получить конфеты", - прокомментировал врач.

Также эксперт подчеркнул, что вполне спокойно относится к сладостям при условии, что у ребенка нет кариеса, а уровень физических нагрузок соответствует возрасту и потребляемым килокалориям.

При этом не рекомендуется давать в пищу сладкое детям до года, поскольку иммунная и пищеварительная система малыша еще не наладили свою работу. Сахар может вызывать брожение в кишечнике, а отсюда возникают проблемы со стулом и высыпания.

Напомним, что Комаровский разрушил мифы про тепловой и солнечный удар.

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