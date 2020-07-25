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Комаровський розповів, чи варто давати дітям солодощі

 

Комаровський зруйнував популярний міф

Євген Комаровський розповів, чи можна дітям їсти солодке та дав цінні рекомендації щодо того, як мотивувати дитину правильно харчуватися. Про це доктор написав у коментарі на сайті komarovskiy.info.

Комаровський запевняє, що дозволяти дітям їсти солодощі тільки після їжі - ненормально. Адже в такому випадку дитина буде їсти через силу, щоб отримати бажану насолоду.

За словами лікаря, набагато правильніше пропонувати солодощі не після їжі, а після активних фізичних навантажень. Обмежувати варто лише в тому випадку, якщо солодке погіршує апетит та призводить до зайвої ваги.

"Якщо вживання солодкого ніякими негативними наслідками не закінчується - можна продовжувати. Ваша помилка в тому, що треба було просто припинити настільки строгий встановлений взаємозв'язок після того, як побачили, що дитина їсть через "не хочу", щоботримати цукерки", - прокоментував лікар.

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Також експерт підкреслив, що цілком спокійно ставиться до солодощів за умови, що у дитини немає карієсу, а рівень фізичних навантажень відповідає віку та споживаним кілокалоріям.

При цьому не рекомендується давати в їжу солодощі дітям до року, оскільки імунна та травна система малюка ще не налагодили свою роботу. Цукор може викликати бродіння в кишечнику, а звідси виникають проблеми зі стулом та висипання.

Нагадаємо, що Комаровський зруйнував міфи про тепловий та сонячний удар.

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