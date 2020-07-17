Комаровский рассказал, как отличить шарлатанские лекарства от настоящих

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)

Доктор Евгений Комаровский посоветовал, как не стать жертвой рекламы чудо-средств, которые могут вылечить от всего и сразу

Доктор Комаровский рассказал, как отличить шарлатанские лекарства от подлинных, и не купиться на рекламу дорогих, но абсолютно бесполезных препаратов.

Про то, как избежать оттока денег из вашего кармана, после которого вы получите сладкую таблетку и стресс от зря потраченных финансов, именитый педиатр сообщил на своем канале в Telegram.

Комаровский говорит, что шарлатанские лекарства уже на этапе рекламы (как правило в интернете) выдают себя полностью. Распознать их можно по таким признакам:

В рекламе дается ссылка не на исследования, а на то, как чудо-препарат помог Васе, Маше и Петровичу.

Говорится, что лекарство долго скрывали, потому что "врачи останутся без работы".

Оно создано по уникальной технологии, из редкого растения, особого зверя, что живет на необитаемом острове, тайне индейцев и так далее.

В лекарстве "все натуральное".

Дает быстрый результат и никаких побочных эффектов.

Лечит множество болезней.

Ранее доктор Комаровский жестко разнес усиление карантина в Украине.

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