Евакуйованим після 9 грудня із прифронтових територій до Дніпра Фонд Ахметова передав допомогу
Для людей, які через військові дії були змушені евакуюватися після 9 грудня 2024 року, і які зараз перебувають у Дніпрі, Фонд Ріната Ахметова передав набори з продуктами найпершої необхідності. Видачі здійснюються у транзитному центрі для евакуйованих з прифронтових територій, що працює у місті.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
У кожному продуктовому наборі - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.