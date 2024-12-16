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Евакуйованим після 9 грудня із прифронтових територій до Дніпра Фонд Ахметова передав допомогу

Понеділок 16 грудня 2024 20:04
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Евакуйованим після 9 грудня із прифронтових територій до Дніпра Фонд Ахметова передав допомогу Фото: евакуйованим після 9 грудня із прифронтових територій до Дніпра Фонд Ахметова передав допомогу (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Для людей, які через військові дії були змушені евакуюватися після 9 грудня 2024 року, і які зараз перебувають у Дніпрі, Фонд Ріната Ахметова передав набори з продуктами найпершої необхідності. Видачі здійснюються у транзитному центрі для евакуйованих з прифронтових територій, що працює у місті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У кожному продуктовому наборі - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

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Рінат Ахметов
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