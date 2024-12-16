Евакуйованим після 9 грудня із прифронтових територій до Дніпра Фонд Ахметова передав допомогу

Для людей, які через військові дії були змушені евакуюватися після 9 грудня 2024 року, і які зараз перебувають у Дніпрі, Фонд Ріната Ахметова передав набори з продуктами найпершої необхідності. Видачі здійснюються у транзитному центрі для евакуйованих з прифронтових територій, що працює у місті.