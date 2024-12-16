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Эвакуированным после 9 декабря с прифронтовых территорий в Днепр Фонд Ахметова передал помощь

Понедельник 16 декабря 2024 20:04
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Эвакуированным после 9 декабря с прифронтовых территорий в Днепр Фонд Ахметова передал помощь Фото: эвакуированным после 9 декабря с прифронтовых территорий в Днепр Фонд Ахметова передал помощь (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Для людей, которые из-за военных действий были вынуждены эвакуироваться после 9 декабря 2024 года, и которые сейчас находятся в Днепре, Фонд Рината Ахметова передал наборы с продуктами первой необходимости. Выдачи осуществляются в транзитном центре для эвакуированных с прифронтовых территорий, работающем в городе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом продуктовом наборе - макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.

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Ринат Ахметов
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