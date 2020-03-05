Эвакуированные украинцы в Новых Санжарах раскрыли правду об обсервации

Украинцы, эвакуированные из-за коронавируса в Ухане, рассказали об условиях содержания в медицинском центре в поселке Новые Санжары. Они признались, что больше всего скучали по родственникам и домашней еде, но при этом на качество питания не жаловались.

Эвакуированные украинцы в Новых Санжарах отправляются домой. В комментарии телеканалу "112 Украина" они раскрыли подробности содержания в медцентре.

"Когда приеду домой, приму ванную, потому что здесь везде душ. Еще поем домашней еды. Кормили (в медцентре, - ред.) хорошо, но мамина еда всегда лучше", - сказала Захаренко Анастасия, которая находилась две недели на обсервации.

Также девушка попросила власти поскорее эвакуировать украинцев, оставшихся в Китае.

"Они здоровые, их проверили уже три раза. Поэтому я хочу попросить, чтобы как можно быстрее их тоже забрали оттуда, потому что у нас обсервация уже закончилась, а они до сих пор там. И я уверена, что в Украине они будут еще две недели находиться в обсервации. То есть уже более месяца получается", - рассказала Захаренко.

Она также рассказала о сложностях в обсервации. По ее мнению, самым сложным было постоянное нахождение в изолированных помещениях.

"Мы сидели в одной комнате, и толком нельзя было выходить. Мы выходили только забрать еду, и то это было в масках. Мы выходили и возвращались в комнаты. Поэтому очень сложно было сидеть и ждать, пока нас выпустят. На улицу нельзя, на балкон мы толком тоже не выходили, поэтому было очень сложно сидеть в четырех стенах две недели", - сказала она.

Одна из эвакуированных украинок также поблагодарила медперсонал и всех тех, кто защищал их во время возвращения в Украину.

"Хочется сказать большое спасибо всем, кто о нас заботился. Персонал очень хорошо относился к нам. Низкой поклон всем, кто принимал участие в нашей эвакуации. Наши мамы тоже очень им благодарны, что мы остались целыми и никому не попали камни в голову", - рассказала Екатерина Бондарева.

Напомним, что Зеленский из-за протестов в Новых Санжарах требует снять начальника полтавской СБУ.

Также РБК-Украина писало, что в МВД сообщили подробности дальнейшей транспортировки граждан после обсервации.