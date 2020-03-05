ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МВД сообщили подробности дальнейшей транспортировки граждан после обсервации

Новости » Общество     05.03.2020 - 15:41
В МВД сообщили подробности дальнейшей транспортировки граждан после обсервации
Фото: завершение обсервации в Новых Санжарах (mvs.gov.ua)

Иностранцев на поруки взяло Министерство иностранных дел

После завершения обсервации в Новых Санжарах украинские граждане должны быть доставлены домой в ближайшее время, вопросом отправки на родину иностранцев будет заниматься Министерство иностранных дел. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что всего обсервацию прошли 105 человек. Среди эвакуированных кроме украинцев были граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы.

Как отметил глава МВД Арсен Аваков, иностранцев на поруки взяло Министерство иностранных дел.

"Всех эвакуированных украинцев доставят домой уже в ближайшее время, их уже ожидает транспорт. Что касается иностранцев, ими будет заниматься Министерство иностранных дел, посольства и консульства. Некоторые улетают домой уже сегодня", - отметил он.

Напомним, в четверг, 5 марта, завершилась обсервация в Новых Санжарах. Ни у кого из помещенных на карантин не было обнаружено коронавируса. Карантин продлился 14 дней.

Также РБК-Украина писало, что в ближайшее время из-за коронавируса в Украине начнут вводить ограничительные меры. Они могут коснуться школ и массовых мероприятий. Отметим, 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса в Черновцах.

МВФ выделил 50 млрд евро пострадавшим от коронавируса странам Зеленский: двух украинцев из Китая эвакуируют "Австрийскими авиалиниями"
Новости Украины эвакуацияНовые СанжарыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь