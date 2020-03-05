В МВД сообщили подробности дальнейшей транспортировки граждан после обсервации

Фото: завершение обсервации в Новых Санжарах (mvs.gov.ua)

Иностранцев на поруки взяло Министерство иностранных дел

После завершения обсервации в Новых Санжарах украинские граждане должны быть доставлены домой в ближайшее время, вопросом отправки на родину иностранцев будет заниматься Министерство иностранных дел. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что всего обсервацию прошли 105 человек. Среди эвакуированных кроме украинцев были граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы.

Как отметил глава МВД Арсен Аваков, иностранцев на поруки взяло Министерство иностранных дел.

"Всех эвакуированных украинцев доставят домой уже в ближайшее время, их уже ожидает транспорт. Что касается иностранцев, ими будет заниматься Министерство иностранных дел, посольства и консульства. Некоторые улетают домой уже сегодня", - отметил он.

Напомним, в четверг, 5 марта, завершилась обсервация в Новых Санжарах. Ни у кого из помещенных на карантин не было обнаружено коронавируса. Карантин продлился 14 дней.

Также РБК-Украина писало, что в ближайшее время из-за коронавируса в Украине начнут вводить ограничительные меры. Они могут коснуться школ и массовых мероприятий. Отметим, 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса в Черновцах.