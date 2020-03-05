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Зеленский из-за протестов в Новых Санжарах требует снять начальника полтавской СБУ

Новости » Политика     05.03.2020 - 16:44
Зеленский из-за протестов в Новых Санжарах требует снять начальника полтавской СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что местное управление СБУ слишком поздно отреагировало на ситуацию

Президент Владимир Зеленский из-за протестов в Новых Санжарах потребовал уволить начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в регион, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ситуации, которая две недели назад произошла в Новых Санжарах, косвенно виновато и полтавское управление СБУ.

"Местная СБУ отреагировала очень поздно на то, что готовились акции. И мы, как государство, не получили эту информацию. Уже сделали люди блокпосты, поджигали шины и после этого приехала Нацгвардия, так как именно местная СБУ должна была сообщить. Человек, который занимает место здесь в областной СБУ ... должны его заменить", - добавил Зеленский.

Отметим, с сентября 2019 года управление СБУ в Полтавской области возглавляет Евгений Борзилов.

Напомним, ранее сообщалось, что после завершения обсервации в Новых Санжарах эвакуированные из Китая украинцы отправятся домой, а иностранцами займется МИД Украины.

Сегодня истек двухнедельный срок обсервации эвакуированных из зоны вспышки коронавируса в Ухане (Китай).

20 февраля их возвращение в Украину сопровождалось скандалом. Жители Новых Санжар выступали против размещения эвакуированных в местном медицинском центре Национальной гвардии, протесты переросли в потасовки, в результате которых были пострадавшие и задержанные.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныПолтавская областьНовые Санжары
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