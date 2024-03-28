Евакуаційні виплати: скільки платять та як їх отримати сьогодні

В Україні через повномасштабну війну проводять евакуаційні заходи у місцевостях, які наближені до лінії бойових дій або знаходяться під постійними масовими обстрілами. Евакуація - це організоване виведення чи вивезення з зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза життю, загроза пошкодження або знищення матеріальних та культурних цінностей. Мешканцям, яких евакуюють, належать спеціальні виплати.
Скільки можуть отримати українці та як отримати такі виплати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення адвоката Олександра Головченко у Facebook.
За словами адвоката, в Україні або в окремих її місцевостях військове командування разом з військовими адміністраціями можуть проводити евакуацію населення у разі виникнення або загрози надзвичайної ситуації, а також з зон збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій) у безпечні райони.
Під час воєнного стану в обов'язковому порядку здійснюється тимчасове переміщення (евакуація) дітей та осіб, які цілодобово перебувають у закладах, розташованих на відстані менш як:
Для виплати грошової допомоги цивільному населенню, яке евакуюється залізничним транспортом, обласна державна (військова) адміністрація на підставі інформації, що надійшла від збірного пункту евакуації, подає акціонерним товариствам "Укрзалізниця" та "Укрпошта" за 4 робочих дні до дня проведення евакуації (відбуття евакуаційного поїзда) інформацію про орієнтовну кількість цивільного населення, яке евакуюється.
Грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюються, виплачується через АТ" Укрпошта" у таких розмірах:
Для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень
Для інших осіб - 2000 гривень
АТ "Укрпошта" виплачує грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюється, протягом 10 календарних днів з дня прибуття відповідних осіб до приймального пункту евакуації, розташованому на залізничному вокзалі.
Особі, яка раніше отримувала грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюється, виплата не здійснюється.
У разі відсутності в особи, якій надається грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється, документів, у відомості про виплату грошової допомоги цивільному населенню зазначаються дані документів однієї-двох осіб, які можуть підтвердити особу, якій надається зазначена допомога.
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