Евакуаційні виплати: скільки платять та як їх отримати сьогодні

Хто підлягає евакуації

За словами адвоката, в Україні або в окремих її місцевостях військове командування разом з військовими адміністраціями можуть проводити евакуацію населення у разі виникнення або загрози надзвичайної ситуації, а також з зон збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій) у безпечні райони.

Під час воєнного стану в обов'язковому порядку здійснюється тимчасове переміщення (евакуація) дітей та осіб, які цілодобово перебувають у закладах, розташованих на відстані менш як:

За 2 кілометри від суб'єктів господарювання, що мають важливе значення для національної економіки та оборони держави, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту (особливої важливості, першої чи другої)

За 100 км від адміністративної межі між тимчасово окупованою територією та іншою територією України, де не ведуться бойові дії, лінії бойового зіткнення

Або менш як за 50 кілометрів від державного кордону України з Росією та Білоруссю.

Які бувають види евакуації

Обов'язкова

Загальна або часткова

Тимчасова або безповоротна

Що відомо про допомогу при евакуації

Для виплати грошової допомоги цивільному населенню, яке евакуюється залізничним транспортом, обласна державна (військова) адміністрація на підставі інформації, що надійшла від збірного пункту евакуації, подає акціонерним товариствам "Укрзалізниця" та "Укрпошта" за 4 робочих дні до дня проведення евакуації (відбуття евакуаційного поїзда) інформацію про орієнтовну кількість цивільного населення, яке евакуюється.

Грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюються, виплачується через АТ" Укрпошта" у таких розмірах:

Для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень

Для інших осіб - 2000 гривень

АТ "Укрпошта" виплачує грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюється, протягом 10 календарних днів з дня прибуття відповідних осіб до приймального пункту евакуації, розташованому на залізничному вокзалі.

Особі, яка раніше отримувала грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюється, виплата не здійснюється.

Які потрібні документи

Для отримання грошової допомоги при евакуації, українці мають пред'явити такі документи:

Документ, що посвідчує особу або еДокумент

Документ, що підтверджує РНОКПП (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітки в паспорті)

Документ, що підтверджує інвалідність

Свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).

У разі відсутності в особи, якій надається грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється, документів, у відомості про виплату грошової допомоги цивільному населенню зазначаються дані документів однієї-двох осіб, які можуть підтвердити особу, якій надається зазначена допомога.