Эвакуационные выплаты: сколько платят и как их получить сегодня

Кто подлежит эвакуации

По словам адвоката, в Украине или в отдельных местностях военное командование вместе с военными администрациями могут проводить эвакуацию населения в случае возникновения или угрозы чрезвычайной ситуации, а также из зон вооруженных конфликтов (из районов возможных боевых действий) в безопасные районы.

Во время военного положения в обязательном порядке осуществляется временное перемещение (эвакуация) детей и лиц, круглосуточно находящихся в учреждениях, расположенных на расстоянии менее:

В 2 километрах от субъектов хозяйствования, имеющих важное значение для национальной экономики и обороны государства, отнесенных к соответствующим категориям гражданской защиты (особой важности, первой или второй)

В 100 км от административной границы между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины, где не ведутся боевые действия, линии боевого столкновения

Или менее чем в 50 километрах от государственной границы Украины с Россией и Беларусью.

Какие бывают виды эвакуации

Обязательная

Общая или частичная

Временная или безвозвратная

Что известно о помощи при эвакуации

Для выплаты денежной помощи гражданскому населению, эвакуируемому железнодорожным транспортом, областная государственная (военная) администрация на основании информации, поступившей от сборного пункта эвакуации, представляет акционерным обществам "Укрзализныця" и "Укрпочта" за 4 рабочих дня до дня проведения эвакуации (отбытия эвакуационного поезда) информацию об ориентировочном количестве эвакуируемого гражданского населения.

Денежная помощь эвакуируемым гражданскому населению выплачивается через АО "Укрпочта" в следующих размерах:

Для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен

Для других лиц – 2000 гривен

АО "Укрпочта" выплачивает денежную помощь эвакуируемому гражданскому населению в течение 10 календарных дней со дня прибытия соответствующих лиц в приемный пункт эвакуации, расположенном на железнодорожном вокзале.

Лицу, ранее получавшему денежную помощь эвакуируемому гражданскому населению, выплата не производится.

Какие нужны документы

Для получения денежной помощи при эвакуации украинцы должны предъявить следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность или еДокумент

Документ, подтверждающий РНОКПП (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметки в паспорте)

Документ, подтверждающий инвалидность

Свидетельство о рождении ребенка или отражение в электронной форме информации, содержащейся в свидетельстве о рождении, изготовленном на бумажном бланке (е-свидетельство о рождении).

В случае отсутствия у лица, которому предоставляется денежная помощь эвакуируемому гражданскому населению документов, в сведения о выплате денежной помощи гражданскому населению указываются данные документов одного-двух лиц, которые могут подтвердить лицо, которому предоставляется указанная помощь.