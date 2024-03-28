RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эвакуационные выплаты: сколько платят и как их получить сегодня

Как украинцам получить денежную помощь при эвакуации (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине из-за полномасштабной войны проводятся эвакуационные мероприятия в местностях, которые приближены к линии боевых действий или находятся под постоянными массовыми обстрелами. Эвакуация - это организованный вывод или вывоз из зоны чрезвычайной ситуации или зоны возможного поражения населения, если возникает угроза жизни, угроза повреждения или уничтожения материальных и культурных ценностей. Жителям, которых эвакуируют, полагаются специальные выплаты.

Сколько могут получить украинцы и как получить такие выплаты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение адвоката Александра Головченко в Facebook.

Кто подлежит эвакуации

По словам адвоката, в Украине или в отдельных местностях военное командование вместе с военными администрациями могут проводить эвакуацию населения в случае возникновения или угрозы чрезвычайной ситуации, а также из зон вооруженных конфликтов (из районов возможных боевых действий) в безопасные районы.

Во время военного положения в обязательном порядке осуществляется временное перемещение (эвакуация) детей и лиц, круглосуточно находящихся в учреждениях, расположенных на расстоянии менее:

  • В 2 километрах от субъектов хозяйствования, имеющих важное значение для национальной экономики и обороны государства, отнесенных к соответствующим категориям гражданской защиты (особой важности, первой или второй)
  • В 100 км от административной границы между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины, где не ведутся боевые действия, линии боевого столкновения
  • Или менее чем в 50 километрах от государственной границы Украины с Россией и Беларусью.

Какие бывают виды эвакуации

  • Обязательная
  • Общая или частичная
  • Временная или безвозвратная

Что известно о помощи при эвакуации

Для выплаты денежной помощи гражданскому населению, эвакуируемому железнодорожным транспортом, областная государственная (военная) администрация на основании информации, поступившей от сборного пункта эвакуации, представляет акционерным обществам "Укрзализныця" и "Укрпочта" за 4 рабочих дня до дня проведения эвакуации (отбытия эвакуационного поезда) информацию об ориентировочном количестве эвакуируемого гражданского населения.

Денежная помощь эвакуируемым гражданскому населению выплачивается через АО "Укрпочта" в следующих размерах:

Для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен

Для других лиц – 2000 гривен

АО "Укрпочта" выплачивает денежную помощь эвакуируемому гражданскому населению в течение 10 календарных дней со дня прибытия соответствующих лиц в приемный пункт эвакуации, расположенном на железнодорожном вокзале.

Лицу, ранее получавшему денежную помощь эвакуируемому гражданскому населению, выплата не производится.

Какие нужны документы

  • Для получения денежной помощи при эвакуации украинцы должны предъявить следующие документы:
  • Документ, удостоверяющий личность или еДокумент
  • Документ, подтверждающий РНОКПП (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметки в паспорте)
  • Документ, подтверждающий инвалидность
  • Свидетельство о рождении ребенка или отражение в электронной форме информации, содержащейся в свидетельстве о рождении, изготовленном на бумажном бланке (е-свидетельство о рождении).

В случае отсутствия у лица, которому предоставляется денежная помощь эвакуируемому гражданскому населению документов, в сведения о выплате денежной помощи гражданскому населению указываются данные документов одного-двух лиц, которые могут подтвердить лицо, которому предоставляется указанная помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияМинистерство социальной политикиВыплаты