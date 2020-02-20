Эвакуация украинцев из Ухани: что будет с экипажем и самолетом

Эвакуация украинцев из китайского города Ухань наделала паники в разных регионах Украины. После того, как власти определились с местом проведения карантина в Новых Саржанах, местные жители вышли на улицу с протестом. Они перекрыли дорогу к населенному пункту и требовали отправить эвакуированных украинцев в другое место. Дорогу пришлось расчищать с помощью военной техники.

В авиакомпании SkyUp рассказали детали о рейсе и об экипаже, который сопровождал украинцев из Ухани в Украину. Как отметили в компании на борту самолета было 49 граждан Украины и 35 иностранцев. Для рейса было сформировано из добровольцев три экипажа из 17 человек – 6 пилотов, 10 бортпроводников и 1 техник. Кроме того, на рейсе присутствовали представители МОЗ – 2 врача, 1 медсестра и представители МВД Украины.

Авиаперевозчик обеспечил всех членов экипажа индивидуальными средствами защиты: защитными костюмами, масками – все согласно рекомендациями ВООЗ. Каждого членов экипажа застраховали на случай потери работоспособности.

Перед полетом были выданы четкие инструкции для минимизации рисков для здоровья, рекомендованные Государственной санитарно-эпидемиологической службой Украины. Все пассажиры находились в специально оборудованной зоне, им выдавали маски, которые меняли каждые три часа и антисептики.

Все необходимые процедуры (паспортный контроль, формальности при пересечении границы) были проведены на перроне возле самолета.

Все члены экипажа, а также всех, кто контактировал с эвакуированными украинцами в аэропорту, отправят в тот же санаторий на 14-дневный карантин. Здание будет изолировано.

Самолет отправят на отдельную стоянку, и он пройдет обработку санитарно-эпидемиологической службой. Процедура дезинфекции составит не менее двух часов, после этого – самолет оставят еще на несколько часов закрытым, а потом проверят. По рекомендации компании Boeing, в самолете SkyUp заменять все фильтры системы кондиционирования. Через сутки после дезинфекции и технических работ самолет снова вернут к работе.

"Там будет много людей. Относительно продуктов жизнедеятельности, которые там будут производиться - те которые могут сжигаться, будут сжигаться на специальном предприятии. Те вещи, которые должны быть продезинфицированы - будут. Те вещи, которые должны какое-то время отстояться, чтобы потом быть продезинфицированы - они также будут" - рассказал глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.