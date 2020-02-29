Эвакуация из Уханя продолжится: куда заберут украинцев

Эвакуация украинцев из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса, будет продолжена в ближайшие дни. Забрать граждан Украины может одна из стран Евросоюза.

По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, речь идет о дополнительной эвакуации граждан исключительно из Поднебесной. Об этом чиновник заявил на телеканале "Украина 24".

Так, одна из стран ЕС уже предложила забрать украинцев из Уханя к себе.

"Украина помогала другим странам забрать граждан. Мы рассчитываем, что нам тоже помогут эвакуировать наших граждан. Их там немного осталось", - отметил дипломат..

Также Пристайко считает, что в настоящее время привлечь к эвакуации наших соотечественников другое государство выглядит "наиболее целесообразным".

Министр добавил, что это будет происходить под тесным контролем китайских властей.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что закрывать границы из-за нового типа коронавируса COVID-19 Украина не планирует.

Видео: Вадим Пристайко рассказал про дополнительную эвакуацию украинцев из китайского Уханя

Напомним, что 20 февраля эвакуация украинцев из китайского Уханя сопровождалась массовыми протестами в Новых Санжарах, что вызвало широкий резонанс во всем мире. Действия жителей поселка под Полтавой, которые пытались не допустить размещение приезжих в местном санатории на профилактический карантин, устраивали драку с силовиками и забрасывали камнями автобусы с людьми. Все вернувшиеся из Китая граждане были совершенно здоровы.