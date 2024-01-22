Єва Лонгорія у сяючій сукні затьмарила публіку (фото)

Про те, якою сукнею Лонгорія підкорила серця публіки зараз, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Єва Лонгорія зачарувала сяючою сукнею

Єва любить з’являтися на публіці у яскравих образах, вона часто змінює зачіски та постійно вражає макіяжами і вбраннями. Ця любов супроводжує її як у реальному житті, так і у кіно.

Цього разу Лонгорія прийшла на світський захід Joy Awards у сяючій сукні. Вона класична, але надзвичайно красива. Спочатку Єва засліпила всіх присутніх своєю чарівною посмішкою, а потім і сукнею.

Акторка вирішила не відставати від трендів кількох останніх років і одягнула темно-сіру сукню з купою блискіток, які відбиваються при освітленні та створюють ефект "зоряного сяйва".

Єва Лонгорія засліпила публіку своєю сукнею (фото: instagram.com/evalongoria)

Також її сукня є асиметричною з вирізом на одній нозі та з драпіруванням збоку на талії - це виглядає досить цікаво та відтіняє блиск.

Свій образ Єва доповнила натуральним макіяжем у нюдових відтінках. Вона нафарбувала персикові губи, підвела очі та вії. А також жінка не оминула лінію вилиць, які підкреслила рум’янами.

А ось волосся Лонгорія накрутила в акуратні та дуже пружні локони - це створює ефект свята та доповнює її жіночний образ.

На премії Jou Awards акторка отримала нагороду, яку гордо тримає у руках на одному з фото за свою роботу “Flamin Hot”. Варто зазначити, що вона є режисеркою цього проекту.

У своєму дописі жінка подякувала колегам та організаторам премії.

"Щиро дякуємо Joy Awards за визнання "Flamin hot movie", який прекрасний вечір святкують артистів з усього світу! Маю честь розділити сцену з Ентоні Хопкінсом, Кевіном Костнером та Жан Рено!! Будь спокійним, моє серце", - пише Лонгорія.

Єва Лонгорія засліпила публіку своєю сукнею (фото: instagram.com/evalongoria)