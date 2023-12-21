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Єва Лонгорія показала запальні танці на столі (фото)

Четвер 21 грудня 2023 15:49
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Єва Лонгорія показала запальні танці на столі (фото) Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Юлія Любченко

Єва Лонгорія - відома голлівудська акторка, яка вже кілька десятиріч зачаровує своєю красою та позитивом.

Про те, як Єва Лонгорія танцює на столі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Єва Лонгорія показала свої запальні танці

Єва запам’яталась глядачам, як перебірлива та стильна Габріель Соліс, що кожного разу вражала своєю харизмою та вмінням потрапляти у незручні ситуації, з яких гідно виходила.

Кінокар’єра зірки продовжується, але серіал "Відчайдушні домогосподарки" вважається тим проектом, який зробив з неї справжню всесвітньо відому зірку.

Зараз же Лонгорія не припиняє доводити своїм фоловерам наскільки вона талановита і харизматична у реальному житті. Адже у свої 48 років вона все ще танцює на столі і не соромиться цього.

Днями акторка виклала серію фотографій, на яких танцює на столі у дуже гарному вбранні. Єва обрала класичний стиль та одягла чорні широкі моделі брюки палаццо з цікавим поясом, а також білу сорочку з достатньо глибоким вирізом.

Свій досить спокійний лук Лонгорія доповнила розпущеними охайними локонами та гостроносими туфлями, що майже видніються з-під штанів.

Єва Лонгорія показала запальні танці на столі (фото)Єва Лонгорія показала запальні танці на столі (фото)Єва Лонгорія показала запальні танці на столі (фото)

Єва Лонгорія показала, як танцює на столі (фото: instagram.com/evalongoria)

Запальні фотокартки актриси дійсно дарують гарний настрій та показують, наскільки важливо самій створювати атмосферу навколо і не думати, як це виглядає. Повна свобода дій - ось про що кажуть фото Лонгорії, яка запалює на маленькому столі.

Скоріше за все, ці кадри зроблені спеціально для фотосесії, адже на одному з них вона прямо та дуже зосереджено дивиться у камеру, а от вже на наступних рухається так, як їй підказує тіло.

І виглядає це дуже естетично та жіночно, адже танці це взагалі про жіночу енергію, сексуальність, силу та привабливість.

Раніше ми розповідали про те, що Єва Лонгорія у блискучому образі похизувалась новою зачіскою.

Також читайте наш матеріал про те, як 48-річна Єва Лонгорія демонструє підтягнуту фігуру в рожевому бікіні.

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Єва Лонгорія звезды шоу-бизнеса