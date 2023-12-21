Єва Лонгорія показала запальні танці на столі (фото)
Єва Лонгорія - відома голлівудська акторка, яка вже кілька десятиріч зачаровує своєю красою та позитивом.
Про те, як Єва Лонгорія танцює на столі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.
Єва Лонгорія показала свої запальні танці
Єва запам’яталась глядачам, як перебірлива та стильна Габріель Соліс, що кожного разу вражала своєю харизмою та вмінням потрапляти у незручні ситуації, з яких гідно виходила.
Кінокар’єра зірки продовжується, але серіал "Відчайдушні домогосподарки" вважається тим проектом, який зробив з неї справжню всесвітньо відому зірку.
Зараз же Лонгорія не припиняє доводити своїм фоловерам наскільки вона талановита і харизматична у реальному житті. Адже у свої 48 років вона все ще танцює на столі і не соромиться цього.
Днями акторка виклала серію фотографій, на яких танцює на столі у дуже гарному вбранні. Єва обрала класичний стиль та одягла чорні широкі моделі брюки палаццо з цікавим поясом, а також білу сорочку з достатньо глибоким вирізом.
Свій досить спокійний лук Лонгорія доповнила розпущеними охайними локонами та гостроносими туфлями, що майже видніються з-під штанів.
Єва Лонгорія показала, як танцює на столі (фото: instagram.com/evalongoria)
Запальні фотокартки актриси дійсно дарують гарний настрій та показують, наскільки важливо самій створювати атмосферу навколо і не думати, як це виглядає. Повна свобода дій - ось про що кажуть фото Лонгорії, яка запалює на маленькому столі.
Скоріше за все, ці кадри зроблені спеціально для фотосесії, адже на одному з них вона прямо та дуже зосереджено дивиться у камеру, а от вже на наступних рухається так, як їй підказує тіло.
І виглядає це дуже естетично та жіночно, адже танці це взагалі про жіночу енергію, сексуальність, силу та привабливість.
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