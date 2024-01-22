Ева Лонгория в сияющем платье затмила публику (фото)

Ева Лонгория умеет и любит поражать публику своими образами, каждый раз удивляющими сильнее.

О том, каким платьем Лонгория покорила сердца публики сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Ева Лонгория очаровала сияющим платьем

Ева любит появляться на публике в ярких образах, часто меняет прически и постоянно поражает макияжами и нарядами. Эта любовь сопровождает ее как в реальной жизни, так и в кино.

На этот раз Лонгория пришла на светское мероприятие Joy Awards в сияющем платье. Она классическая, но очень красивая. Сначала Ева ослепила всех присутствующих своей очаровательной улыбкой, а затем и платьем.

Актриса решила не отставать от трендов нескольких последних лет и одела темно-серое платье с кучей блесток, которые отражаются при освещении и создают эффект "звездного сияния".

Ева Лонгория ослепила публику своим платьем (фото: instagram.com/evalongoria)

Также ее платье является ассиметричным, а также имеет вырез на одной ноге драпировку сбоку на талии - это выглядит довольно интересно и оттеняет блеск.

Свой образ Ева дополнила натуральным макияжем в нюдовых оттенках. Она накрасила персиковые губы, подвела глаза и ресницы. А также женщина не обошла линию скул, которые подчеркнула румянами.

А вот волосы Лонгория накрутили в аккуратные и очень упругие локоны - это создает эффект праздника и дополняет ее женственный образ.

На премии Jou Awards актриса получила награду, которую гордо держит в руках на одном из фото за свою работу "Flamin Hot". Следует отметить, что она является режиссером этого проекта.

В своем сообщении женщина поблагодарила коллег и организаторов премии.

"Больше всего благодарим Joy Awards за признание "Flamin hot movie", какой прекрасный вечер празднуют артистов со всего мира! Имею честь разделить сцену с Энтони Хопкинсом, Кевином Костнером и Жан Рено!! Будь спокойным, мое сердце", - пишет Лонгория.

Ева Лонгория ослепила публику своим платьем (фото: instagram.com/evalongoria)