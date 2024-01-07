Єва Лонгорія кардинально змінила свій образ та приголомшила фоловерів гарячими фото

Єва Лонгорія показала новий цікавий образ

Днями акторка відвідала захід La Cena в Лос-Анджелесі, який присвячений латиноамериканським творцям кіно та телебачення в Голлівуді.

Для цієї важливої події Єва обрала дуже оригінальний образ та зробила нову зачіску, яка є досить незвичною для неї. Річ в тому, що акторка з’явилась на заході з чубчиком та подовженим каре.

Кілька місяців тому зірка вже дивувала фоловерів новою зачіскою, яку вона носить і сьогодні, щоправда, вже трохи довше. Тільки зараз вона доповнила свою стрижку чубчиком, чим, власне, і здивувала шанувальників так колег.

Лонгорія, яку сфотографували з мокрим волоссям і чубчиком, розповіла, що їй навіть не потрібно було знову стригти волосся, щоб досягти стильної хачіски.

Єва Лонгорія показала новий образ (фото: instagram.com/dimitrishair)

І як виявилось, ця зачіска - перука, яку важко відрізнити від натурального волосся акторки, адже колір підібраний ідеально, а стрижка також дуже схожа на відросле каре Лонгорії.

Зачіска актриси доповнювала її загальний образ на заході, оскільки вона одягла чорну сукню з одним плечем до щиколотки з розрізом на нозі, щоб продемонструвати своє підтягнуте тіло.

Вона також одягнула дуже мінімалістичні прикраси, це три діамантові каблучки на лівій і правій руках. А також свій розкішний, гарячий образ Лонгорія доповнила чорними туфлями на підборах.

На спільних фотографіях з іншими творцями кіно, Єва виглядає неймовірно, адже нова зачіска та сукня з розрізом на нозі привертають до себе всю увагу і викликають захват у широкої аудиторії, якою володіє акторка.

Єва Лонгорія показала новий образ (фото: instagram.com/angeliquecabral)