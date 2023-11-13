Єва Лонгорія у блискучому образі похизувалась новою зачіскою

Єва Лонгорія показала нову зачіску

48-річна акторка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" з’явилась на публіці з новою зачіскою. Вона відвідала жіночий обід в Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі, де вперше продемонструвала свою трендову стрижку

Лонгорія вирішила зробити класичне каре, яке їй дуже пасує. До того ж з новою зачіскою зірка дебютувала у дуже цікавому образі, який лише додав яскравості її каре.

Акторка обрала класичні брюки палаццо, що є дуже модними цього сезону, чорну кофтинку, яка всипана паєтками та твідовий піджак від всесвітньо відомого бренду Chanel.

В якості аксесуарів жінка обрала просту чорну сумочку від того ж бренду Chanel і багатошарове намисто, каблучку та сережки, на яких зображено знаковий логотип відомого бренду.

Також образ Лонгорії доповнили високі підбори, які зробили її силует більш жіночним та вишуканим.

Єва Лонгорія показала нову зачіску (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева створила досить стриманий та водночас яскравий макіяж, в якому вона зробила акцент на губи, нафарбувавши їх яскравим рожевим кольором. Який, до речі, дуже пасує до кольору її очей та відтінку шкіри.

Цілісний образ голлівудської зірки вийшов дуже романтичним, і звісно, особливої уваги заслуговує каре, з яким Лонгорія майже ніколи в житті не була.

Та варто зазначити, що така стрижка зазвичай трохи додає віку жінкам. Але це залежить від того, як її носити та якої саме довжини каре. Адже можна зробити подовжене, нерівномірне або ж класичне, тобто таке, як обрала для себе Єва Лонгорія. Також велику роль грає колір волосся.