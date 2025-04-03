Єва Бушміна повернеться у "ВІА Гру"? Співачка несподівано висловилася про своє майбутнє

Вчора, 2 квітня, Бушміній виповнилося 36 років. У зв'язку з цим вона розповіла про свої творчі плани.

"Після того, як пішла з групи "ВІА Гра", я багато років намагалася знайти свою індивідуальність і втекти від образу, нав'язаного групою. Я намагалася робити щось інше, нове, пробувала бути дивною, незвичайною, виділятися своєю музикою, зовнішнім виглядом і свободою. Я прагнула бути собою", - зазначила артистка.

Вона згадала початок своєї кар'єри й той образ, який їй придумали продюсери "Фабрики зірок", а потім Костянтин Меладзе.



Єва Бушміна у складі "ВІА Гри" з Альбіною Джанабаєвою та Надією Мейхер - архівне фото (фото: wikipedia.org)

"Я пройшла коло завдовжки в 16 років, щоб побачити, що я бігла від себе. Я нарешті зрозуміла, що це не проєкт "Фабрика зірок" і не гурт "ВІА гра" нав'язали мені образ сексуальної красивої жінки", - зазначила Бушміна.

Також співачка зазначила, що вона довгий час "була не задоволена собою".

"Сьогодні я з вдячністю дивлюся на свій шлях, на досвід і на людей, які так наполегливо і невпинно показували мені себе справжню. І я з гордістю хочу оголосити вам, що Єва Бушміна повертається! І дуже скоро ви знову почуєте мій голос і побачите мене справжню", - підсумувала вона.

Чи повернеться Єва Бушміна у "ВІА Гру"

На фоні такої заяви співачки багато хто міг подумати, що Бушміна готова повернутися в гурт, у якому співала з 2010 до 2012 року.

Музичний оглядач Роман Бутурлакін у своєму Telegram-каналі написав, що прямо запитав, чи не збирається вона повернутися у "ВІА Гру".

"Ні. Це занадто. Потрібно рухатися вперед", - зазначила Бушміна.

Де зараз Єва Бушміна

Останніми роками Бушміна живе зі скульптором з Одеси Денисом Грищуком, відомим під псевдонімом Grishigiano. На момент повномасштабного вторгнення РФ вони відпочивали в Єгипті. Пара не повернулася додому, а вирішила пожити у Франції.



Бушміна зі своїм коханим (фото: instagram.com/layahmusic)

За три роки війни Бушміна практично не згадувала про страшні події в Україні у своєму блозі.

Її контент - це здебільшого досить відверті фото і відео. Співачка сміливо оголюється, бере участь у фотосесіях і відеозйомках як сама, так і зі своїм чоловіком Денисом Грищуком.



Єва Бушміна (фото: instagram.com/layahmusic)