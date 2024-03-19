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Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники "Фабрики зірок"

Вівторок 19 березня 2024 18:51
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Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники "Фабрики зірок" Де зараз учасники "Фабрики зірок" (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

На початку 2000-х років культовий проект "Фабрика зірок" відкрив дорогу у світ шоу-бізнесу багатьом артистам-початківцям, проте не всім із них вдалося пробитися на музичний олімп.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найяскравіших учасників популярного у свій час українського шоу, які у нульових були справжніми кумирами молоді, а сьогодні про них майже нічого не чути. Куди вони зникли та чим зараз займаються - дізнайтеся у нашому матеріалі.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Братів Борисенків, Бориса Апрєля, Стаса Шурінса, Олексія Матіаса, Артема Мєха, Єви Бушміної, Маші Собко, Вікіпедія.

Брати Борисенки

Саша і Вова потрапили на "Фабрику зірок", приховавши свій справжній вік - вони були неповнолітніми, а учасниками проекту могли бути лише ті, кому виповнилося 18.

Після того, як правда вийшла назовні, їх залишили в шоу, тому що вони завоювали серця глядачів.

Брати не змогли перемогти, посівши 4 місце, але їм була надана можливість зняти кліп на свою пісню.

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Брати Борисенки (фото: instagram.com/sasha__borysenko)

Після цього Новий канал уклав з ними контракт, і вони записали близько 11 пісень і випустили 4 кліпи, але потім на деякий час зникли з медійного простору.

Виявилося, що Борисенки вирішили побудувати своє особисте життя і тимчасово призупинили свою музичну кар'єру.

Це було усвідомленим вибором, але позначилося негативно на їхньому успіху в індустрії. Зараз хлопці повертаються в шоу-бізнес і виступають у дуеті під назвою BRO.

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Брати Борисенки (фото: instagram.com/bro_music_com)

Борис Апрєль

Борис Апрєль (ім'я при народженні - Борис Круглов) справив яскраве враження на суддів і глядачів "Фабрики зірок" своїм незвичним образом і провокативною поведінкою.

Після завершення шоу він узяв участь у суперфіналі проекту, однак зізнався, що зіштовхнувся з ворожим ставленням з боку інших учасників і членів журі.

У 2014 році Борис Апрєль заявив, що він - трансгендерна жінка, після чого зробив серію операцій і процедур зі зміни своєї статі.

У 2018 році повернувся на екрани телевізорів уже під ім'ям Зіанджа, ставши учасницею шоу "Голос країни". Пізніше вона змінила своє ім'я на Зі Фаамелу.

Відомо, що після початку великої війни в артистки виникли проблеми з оформленням документів.

В офіційних паперах досі зазначено, що вона є чоловіком, що завадило їй залишити країну.

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Зі Фаамела (фото: instagram.com/zifaamelu)

Зараз співачка перебуває в Німеччині, куди потрапила, перепливши річку Дунай.

Як зізнавалася Зі, вона "бігла, рятуючи своє життя".

"Я почувалася злочинницею, але я не злочинниця, я біженка", - наголосила зірка нульових.

Стас Шурінс

У 2010 році цей виконавець з Литви приїхав підкорювати українську "Фабрику зірок", і навіть здобув перемогу, завоювавши серця багатьох шанувальників..

Не обмежуючись тільки музичною кар'єрою, Шурінс взяв участь у танцювальному шоу "Танці з зірками", де також посів перше місце.

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Стас Шурінс (фото: instagram.com/shurins)

Після 2014 року він переїхав до Німеччини, щоб підтримати свою дружину, Віолетту, у боротьбі з хворобою.

На щастя, недугу побороти вдалося. Шурінс вирішив залишитися в Німеччині і продовжувати там творчу діяльність.

Наразі він пише пісні для відомих виконавців і веде канал на YouTube, де раніше представляв кавер-версії різних музичних композицій.

Олексій Матіас

А ось про те, як склалася доля цього "фабриканта", відомо мало. Олексій посів друге місце на "Фабриці зірок 3", і після цього успіху він вирішив випробувати свої сили у "Фабриці зірок. Суперфінал", де, нарешті, досяг бажаної перемоги.

Відомо, що Матіас хотів представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення, однак не пройшов відбір.

У 2014 році виконавець переїхав до Лос-Анджелеса, де і проживає донині. Його активність у соцмережах практично відсутня, тому чим займається Олексій в Америці - достеменно невідомо.

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Олексій Матіас (фото: instagram.com/oleksiiofficial)

Артем Мєх

Артист брав участь у третьому сезоні "Фабрики зірок". Хоч і перше місце йому не дісталося, він отримав дещо інше.

У 2010 році колектив "Пара Нормальных" покинув виконавець Іван Дорн. Продюсерський центр Catapult Music запропонував співаку-початківцю стати новим солістом та виступати в дуеті з Анною Добриднєвою.

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Гурту "Пара Нормальних" (фото: Facebook колективу)

Мєх радо погодився та підписав контракт на чотири роки. Коли ж минув відповідний термін, виконавець зайнявся сольною кар'єрою.

У 2016-му Артем знову став частиною дуету, поки через три роки колектив остаточно не розпався.

Зараз артист виступає під псевдонімом Will Armex і активно випускає комозиції, написані англійською мовою.

Разом із творчістю змін зазнав також імідж музиканта. Мєх обрав інший стиль одягу, змінив зачіску та відростив бороду.

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Артем Мєх (фото: instagram.com/willarmex)

З початком повномасштабного вторгнення РФ співак веде інформаційну війну, займається волонтерством та виступає на благодійних концертах в підтримку України.

Єва Бушміна

Після участі на "Фабриці" Єва певний час входила до складу гурту "ВІА Гра". З початком сольної кар'єри виконавиця змінила псевдонім Бушміна на Layah, а згодом свій імідж: перефарбувалася та підстригла волосся.

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Єва Бушміна (фото: instagram.com/layahmusic)

Щодо особистого життя, то його співачка довгий час тримала у секреті. Вже у 2013 році, після виходу з "ВІА Гри" стало відомо, що у неї народилася дочка від українського бізнесмена Дмитра Ланового - сина Володимира Ланового (екс-міністра економіки та кандидата у президенти України під час виборів 1994 року).

Проте їхній шлюб тривав недовго. Зараз Бушміна живе зі скульптором з Одеси Денисом Грищуком, відомим під псевдонімом Grishigiano. Пара перебуває у Франції, куди, судячи з фото в Instagram, переїхала ще до початку повномасштабної війни.

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Єва Бушміна з чоловіком (фото: instagram.com/layahmusic)

Вона продовжує випускати пісні і разом із чоловіком розміщує еротичний контент на OnlyFans - платформі, що надає можливість продавати фотографії та відеоматеріали своїм шанувальникам за платну підписку.

Про повномасштабну війну, яку розпочала РФ на її батьківщині, вона мовчить. У своїх соцмережах колишня "фабрикантка" жодного разу не згадала про Україну.

Маша Собко

Свого часу зірка "Фабрики зірок" Маша Собко подавала великі надії і завдяки своєму вокалу могла стати передовою зіркою української естради. Втім, дівчина вирішила йти зовсім іншим шляхом, адже захотіла побудувати міцну родину та стати матір’ю.

У 2013 року Марія вийшла заміж за оператора Артема Онещака, а вже через два роки народила первістка - донечку Малену.

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Маша Собко з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/maria___sobko)

Через кілька років після народження своєї доньки, Собко продовжила з'являтися на екранах українців, хоча зайняти міцне місце в шоу-бізнесі було не так просто.

Її стали часто запрошувати на різні інтерв'ю та YouTube-канали, а також вона активно стала вести Instagram.

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Маша Собко (фото: instagram.com/maria___sobko)

Під час великої війни у неї народився син, якого назвали Матвій.

Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники &quot;Фабрики зірок&quot;

Маша Собко з чоловіком і сином (фото: instagram.com/maria___sobko)

Щодо повномасштабного вторгнення РФ, співачка одразу ж зайняла проукраїнську позицію.

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