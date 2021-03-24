UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Уже в эту субботу: в маршрутках Киева дорожает проезд

Автор: Людмила Жукова

Маршрутки в Киеве подорожают с 27 марта. В субботу проезд в этом виде транспорта составит 10 гривен.

Об этом сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области сайту "Сегодня".

Ранее стоимость проезда в машрутках составляла 8 гривен. Теперь пассажирам придется заплатить на две гривны больше, то есть 10 гривен.

"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники - 10 гривен", - рассказал Игорь Моисеенко, глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Интересно, что причиной повышения проезда перевозчики называют локдаун из-за вспышки коронавируса. Уже в ближайшие дни в салонах транспортных средств появятся объявления о подорожании проезда.

Почему ограничили количество мест в транспорте

Напомним, что с 22 марта Киев попал в "красную" зону карантина из-за увеличившегося количества заболевших коронавирусом. Транспорт должен курсировать с наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства. Пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что транспорт закрывать не будут. Но пользоваться им нужно, только в случае крайней необходимости, это касается и метро.

Как мы ранее писали, в Киеве из-за карантина транспортный коллапс, а отчаявшиеся люди не могут никуда уехать.

Также мы сообщали, что в Киеве планируют провести рейды по маршруткам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины маршрутка
Читайте также
Под Киевом взорвалась маршрутка и выгорела до тла (видео)
Под Львовом маршрутчик выгнал дочь погибшего воина: иди отсюда с удостоверением!
Прогноз погоды