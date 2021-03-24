Уже в эту субботу: в маршрутках Киева дорожает проезд

Ранее стоимость проезда в машрутках составляла 8 гривен. Теперь пассажирам придется заплатить на две гривны больше, то есть 10 гривен.

"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники - 10 гривен", - рассказал Игорь Моисеенко, глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Интересно, что причиной повышения проезда перевозчики называют локдаун из-за вспышки коронавируса. Уже в ближайшие дни в салонах транспортных средств появятся объявления о подорожании проезда.

Почему ограничили количество мест в транспорте

Напомним, что с 22 марта Киев попал в "красную" зону карантина из-за увеличившегося количества заболевших коронавирусом. Транспорт должен курсировать с наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства. Пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что транспорт закрывать не будут. Но пользоваться им нужно, только в случае крайней необходимости, это касается и метро.