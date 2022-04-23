Эту сильную молитву обязательно нужно прочитать в Великую субботу

Прочитайте в тишине эту молитву и вы обретете силу и веру.

Господь - мой свет и мой Спаситель. Кого мне бояться? И Господь - защитник моей жизни. Кого мне пугаться? Когда подступали ко мне преступники, чтобы есть мое тело, - угнетатели и мои враги, - они изнывали и падали.

Если против меня поднимется лагерь, мое сердце не испугается. Если против меня возникнет война, я и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, одного буду стремиться: чтобы на протяжении всей моей жизни я находился в доме Господнем, видел красоту Господню и осматривал его храм.

В день скорби Он спрячет меня в укрытии, - Он спрячет меня в потаенном месте своего шатра, вознесет меня на скалу. И теперь моя голова вознесется вверх над моими врагами, что вокруг меня. Так что в его шатре я принесу жертвы с хвалой. Я буду петь и играть Господу. Услышь, Господи, голос мой, когда я буду, помилуй меня и ответь мне. В тебе сказало мое сердце: "Ищите Моего лица".

Поэтому я, Господи, буду искать Твоего лица! Не отврати от меня своего лица, не отворачивайся от раба Своего в гневе. Будь моим помощником, не покинь меня и не оставь меня, Боже, Спасителю мой! Ведь мой отец и моя мать оставили меня, а Господь меня примет. Господи, научи меня твоему пути, - ради моих врагов веди меня прямой тропой.

Не выдай меня людям, моим угнетателям, ибо против меня восстали свидетели неправедные, что горят насилием. Я же надеюсь увидеть Господни блага на земле живых. С нетерпением жди Господа, будь мужественным, да укрепляется сердце твое - с нетерпением ожидай Господа!