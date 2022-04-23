Цю сильну молитву обов'язково потрібно прочитати у Велику суботу

Прочитайте в тиші цю молитву і ви знайдете силу і віру.

Господь - моє світло і мій Спаситель. Кого мені боятися? І Господь - захисник мого життя. Кого мені лякатися? Коли підступали до мене злочинці, щоб їcти моє тiло, - Гнобителі й мої вороги, - вони знемагали і падали.

Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається. Якщо проти мене виникне вiйна, я й тоді матиму надію. Одного просив я в Господа, одного буду прагнути: щоби протягом усього мого життя я перебував у Господньому домі, Бачив Господню красу й оглядав Його храм.

Бо в день недолі Він сховає мене в укритті, - Він заховає мене в потаємному місці свого намету, підніме мене на скелю. І тепер моя голова піднесеться вгору над моїми ворогами, що навколо мене. Тож у Його наметі я принесу жepтви з хвалою. Я буду співати і грати Господу. Почуй, Господи, мій голос, коли я кликатиму, помилуй мене і дай відповідь мені. В Тобі сказало моє серце: "Шукайте Мого обличчя".

Тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя! Не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від раба свого в гніві. Будь моїм помічником, не покинь мене і не залиши мене, Боже, Спасителю мій! Адже мій батько і моя мати залишили мене, а Господь мене прийме. Господи, навчи мене Твоєї дороги, - задля моїх ворогів веди мене прямою стежкою.

Не видай мене людям, моїм гнобителям, бо проти мене повстали неправедні свідки, що палають наcильством. Я ж маю надію побачити Господні блага на землі живих. З нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, хай зміцняється серце Твоє - з нетерпінням очікуй Господа!