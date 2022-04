РФ отказалась от "пасхального перемирия". Кислица напомнил об учредителях ООН

Гуттериш предлагал установить такую "гуманитарную паузу" перед Пасхой с 21 апреля для организации гуманитарных коридоров и эвакуации мирных граждан. Украина согласилась на такое перемирие, однако РФ - нет.

"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе", - пишет Кислица.

Также дипломат предложил послушать циничные формулировки отказа руководства страны-агрессора от перемирия, опубликовав соответствующие кадры.

Кроме того Кислица отреагировал на некорректное высказывания пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика относительно того, что РФ якобы тоже является одной из стран-основательниц Организации. Такая теза звучала в заявлении ООН о том, что Гутерреш направил запросы Украине и России относительно его просьбы об аудиенции с главами государств.

"Упс! Какой ляп! Следует помнить: ни Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, сохранившая свое Министерство иностранных дел в 1945 году, ни РФ не присутствовала в Сан-Франциско и не подписывала Устав. Если офис Стефана Дюжаррика покажет подпись РСФСР в Сан-Франциско, я назову это фальсификацией. РФ не является членом-основателем!" - говорится в публикации.

Ooops! What a blooper! Let it be remembered: Russian Soviet Federative Socialist Republic that maintained its MFA in 1945, nor RF was present in San Francisco or signed Charter. If @StephDujarric office shows a RSFSR signature in SF I call it forgery. RF is not a founding member! pic.twitter.com/yqx5KDxloe

Постпред Украины напомнил, что РФ не подписывала Устав ООН и высказал надежду, что секретариат Организации "в дальнейшем не будет ставить себя в неудобное положение".

In light of upcoming anniversary of UN Conference in San Francisco it’simportant to remind that Russian Federation wasn’t not among signatories of UN Charter and isn’t not a UN founding member. We hope UN Secretariat will further AVOID PUTTIN’ itself in an embarrassing position pic.twitter.com/7uOTzVL0zy