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Эту грубую ошибку при варке яиц допускают почти все

Автор: Светлана Мащенко

Казалось, что может быть проще вареных яиц? Но и тут есть свои тонкости и нюансы, не учитывая которые можно испортить даже такое незамысловатое блюдо. Как нельзя варить яйца, а как делать это правильно - читайте ниже в нашем материале Styler.

Об этом пишет Mamodet.

Самое важное правило, которое соблюдают профессионалы при варке яиц

Очень грубой ошибкой считается заливать яйца горячей водой или опускать их в кипяток.

Ведь именно температура играет важную роль при отваривании яиц. Равномерность приготовления, текстура зависят от того, какой температуры была не только вода, но и яйца. Идеально, когда и вода и яйца одинаковой, комнатной температуры.

Еще одно правило, которого придерживаются профи: яйца перед приготовлением обязательно очищают от загрязнений, отбраковывая те, что имеют повреждения скорлупы.

Еще несколько секретов от шеф-поваров

Чтобы яйцо равномерно проварилось, прежде чем поместить его в кастрюлю с водой, его можно покатать немного по столу или же проколоть в широкой части основания булавкой.

Чтобы скорлупа готового яйца хорошо отставала от белка, в воду добавляют соль или соду. А сразу после варки яйца опускают в холодную воду.

Ранее мы писали, какая типичная ошибка при варке яиц делает их очень вредными.

Кроме того специалисты рассказали, что произойдет с организмом, если отказаться от употребления яиц.

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