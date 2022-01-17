Эту грубую ошибку при варке яиц допускают почти все

Самое важное правило, которое соблюдают профессионалы при варке яиц

Очень грубой ошибкой считается заливать яйца горячей водой или опускать их в кипяток.

Ведь именно температура играет важную роль при отваривании яиц. Равномерность приготовления, текстура зависят от того, какой температуры была не только вода, но и яйца. Идеально, когда и вода и яйца одинаковой, комнатной температуры.

Еще одно правило, которого придерживаются профи: яйца перед приготовлением обязательно очищают от загрязнений, отбраковывая те, что имеют повреждения скорлупы.

Еще несколько секретов от шеф-поваров

Чтобы яйцо равномерно проварилось, прежде чем поместить его в кастрюлю с водой, его можно покатать немного по столу или же проколоть в широкой части основания булавкой.

Чтобы скорлупа готового яйца хорошо отставала от белка, в воду добавляют соль или соду. А сразу после варки яйца опускают в холодную воду.