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За цю 1-гривневу монету готові платити по 50 тисяч. Перевірте свої кишені (фото)

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Четвер 07 жовтня 2021 19:40
За цю 1-гривневу монету готові платити по 50 тисяч. Перевірте свої кишені (фото) 1-гривнева монета може коштувати майже 50 тисяч (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

В Україні за монету номіналом 1 гривня колекціонери готові платити майже по 50 тисяч. Тому кожен може непогано заробити, якщо знайде такий екземпляр в своїй "копілці" чи кишені.

Як виглядає монета, якого вона року і у чому її особливість - читайте у нашому матеріалі нижче.

1-гривнева монета за ціною "євробляхи"

Монета номіналом 1 гривня 1992 року є чи не найрідкіснішим грошовим знаком в Україні. За кожен такий екземпляр нумізмати готові віддавати десятки тисяч.

Так, за даними одного з найпопулярніших аукціонів, металеву 1 гривню 1992 року випуску нещодавно продали за 47 778 гривень.

При цьому, за можливість придбати монету змагалося кілька десятків колекціонерів.

За цю 1-гривневу монету готові платити по 50 тисяч. Перевірте свої кишені (фото)За цю 1-гривневу монету готові платити по 50 тисяч. Перевірте свої кишені (фото)За цю 1-гривневу монету готові платити по 50 тисяч. Перевірте свої кишені (фото)За цю 1-гривневу монету готові платити по 50 тисяч. Перевірте свої кишені (фото)За цю 1-гривневу монету готові платити по 50 тисяч. Перевірте свої кишені (фото)За цю 1-гривневу монету готові платити по 50 тисяч. Перевірте свої кишені (фото)

За цю 1-гривневу монету готові платити по 50 тисяч. Перевірте свої кишені (фото)

Ось так виглядає монета за купу грошей (фото: violity.com)

Цікаво, що зараз 1-гривневу монету 1992 року, якщо у вас така є, можна "штовхнути" мінімум за 30 тисяч гривень.

Але експерти все ж рекомендують виставити її на онлайн-аукціоні. Адже у такому випадку її ціна зросте і ви зможете продати примірник набагато дорожче (до 50 тисяч гривень).

Додамо, що цінність даної монети полягає в тому, що грошові знаки номіналом в 1 гривню з жовтого металу були випущені в 1992 році обмеженим тиражем.

Пізніше монети з таким же дизайном були випущені в 1995, 1996, 2002 2002 і 2003 роках. Але вони не рахуються рідкісними, а відповідно й не цікавлять нумізматів.

Нагадаємо, нещодавно українцям показали нову красиву монету, яку уже ввели в обіг.

Раніше ми розповідали про 500-гривневу монету, яку ви точно не бачили раніше.

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