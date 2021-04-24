Цією молитвою треба освятити вербу, щоб привернути в дім щастя і достаток

Вербну неділю в 2021 році православні християни святкуватимуть 25 квітня, рівно за тиждень до Великого свята Великодня. Головним символом цього свята є верба - гілочки дерева приносять до храму на освячення, щоб потім вони стали оберегом дому і родини на цілий рік. Але в умовах пандемії коронавірусу українцям рекомендують утримуватися від відвідування церкви, а гілочки верби можна освятити вдома.

Яку молитву треба вимовити і що не можна робити 25 квітня - читайте нижче в матеріалі.

Чому святять саме вербу

В цю неділю церква святкує Вхід Господній у Єрусалим, або Неділю ваїй. В народі свято відоме як Вербна неділя.

Згідно Біблії, Христос в цей день дві тисячі років тому в'їхав у місто на ослі. Його зустрічали, як Царя Ізраїля, вистилаючи шлях пальмовими гілками. Таким чином Ісус виконав пророцтво, зійшовши на шлях добровільних страждань і смерті, які він прийняв за рід людський.

Гілочки верби у нас символізують пальмові гілки, якими зустрічали Спасителя. Вважається, що освячена верба має особливу силу. З гілочками пов'язаний ряд прикмет і вірувань.

Чудодійна молитва на освячення верби

"Освячуються верби оці, Благодаттю Всесвятаго Духу і окропленням води ся священні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!"

Молитва у Вербну неділю

Сьогодні зібрала нас благодать Господня, його сила і твердість. Я, раб Божий (ім'я), повторюю твій шлях, як Ти сказав: "Дам я Пасху з учнями моїми".

За шість днів до дня того, відвідав Ти Віфанію. Дай же, Ісус Христос, спокій і щастя віруючим у цей день, з тією твердістю духу, з якою наказав Ти: "Лазаре, прийди" за шість днів до Пасхи і воскрес Лазар.

Ти в'їхав у місто на молодому віслюку і звернув своїм виглядом не віруючих на віруючих, грішників на благодійників. Язичники стали вмить слухняними християнами, варто було Тобі з'явитися у них на очах.

За Тобою ввійдемо і ми, віруючі християни, в новий Єрусалим і від мови Церква з пророком Захарією прокажемо, що прийшло граду цьому спасіння в Твоєму обличчі.

Христосе, Тобі віддаю я свої молитви. Побач любов до себе, що виходить із людських сердець, та не залиш нас, дітей своїх і послідовників, скорботі земної, в пастці Диявола.

Дай нам силу прощення і молосердя, дозволь досягти радості свята святого Великодня і зустріти цей веселий день, оспівуючи і прославляючи Тебе, Твого Батька і Святий Дух Твій. Відтепер нехай будуть душі наші від гріха очищені.

Славимо ми царство Твоє небесне і батька Твого, Господа Бога, нехай буде воно вічно, Амінь.

Що не можна робити в день Вербної неділі

У цей день заборонено займатися важкою фізичною працею, прибирати в будинку або витрачати час на побутові справи. Цим можна накликати нещастя на себе і свою сім'ю.

Не можна лаятися, сваритися, кричати і лихословити.

У народі раніше вірили також, що на Вербну неділю не можна розчісувати волосся.

Забороняється гучно святкувати, вживати алкоголь, влаштовувати поминальні обіди.

Не можна викидати торішні гілочки верби, замість цього їх треба спалити.

В цей день віруючі, що стежать обмеженням Великого посту, можуть собі дозволити рибу і морепродукти.