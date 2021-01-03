Этот способ приготовления кофе опасен: перестаньте так делать немедленно

Кофе - самый популярный напиток на планете. Утро многих людей начинается с бодрящего горячего кофе, и он добавляет бодрости, повышает тонус и настроение.

Ритуалов приготовления кофе уже очень много, но один из них является очень опасным. Ученые рассказали, какой способ кофе может не только испортить вкус напитка, но и привести к проблемам со здоровьем. Об этом пишет издание Maximum со ссылкой на исследование The European Journal of Preventive Cardiology.

Френч-пресс – популярный способ заваривания кофе. Это экологично и удобно, но частое применение этого способа может вызвать серьезные последствия для здоровья.

"Нефильтрованный кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови. Использование фильтра удаляет их и снижает вероятность сердечных приступов и преждевременной смерти", - объяснил автор исследования, старший профессор кафедры общественного здравоохранения м медицины Гетеборгского университета в Швеции Даг Телле.

Ученые отмечают, что френч-пресс – не единственный способ заварки кофе, при котором не предполагается фильтрация напитка. Греческий и турецкий вариант предполагают кипячение порошкового кофе с водой. В таком продукте содержится большое количество кафестола и кафиола.

Исследование показало, что эти вещества могут повышать уровень триглицеридов и холестерина. Исследователи призвали пользоваться бумажными фильтрами для удаления осадка.

Напомним, ранее мы писали о том, что доктор сообщила неизвестные факты о кофе с молоком.

А также рассказывали о том, чем можно заменить чашку кофе по утрам.