Цей спосіб приготування кави небезпечний: перестаньте так робити негайно

Кава - найпопулярніший напій на планеті. Ранок багатьох людей починається з підбадьорливої гарячої кави, і вона додає бадьорості, підвищує тонус і настрій.

Ритуалів приготування кави вже дуже багато, але один з них є дуже небезпечним. Вчені розповіли, який спосіб кави може не тільки зіпсувати смак напою, але і привести до проблем зі здоров'ям. Про це пише видання Maximum з посиланням на дослідження The European Journal of Preventive Cardiology.

Френч-прес – популярний спосіб заварювання кави. Це екологічно і зручно, але часте застосування цього способу може викликати серйозні наслідки для здоров'я.

"Нефільтрована кава містить речовини, що підвищують рівень холестерину в крові. Використання фільтра видаляє їх і знижує ймовірність серцевих нападів і передчасної смерті", - пояснив автор дослідження, старший професор кафедри громадського здоров'я м медицини Гетеборзького університету у Швеції Даг Телле.

Вчені відзначають, що френч-прес – не єдиний спосіб заварювання кави, при якому не передбачається фільтрація напою. Грецький і турецький варіант припускають кип'ятіння порошкової кави з водою. У такому продукті міститься велика кількість кафестолу і кафіолу.

Дослідження показало, що ці речовини можуть підвищувати рівень тригліцеридів і холестерину. Дослідники закликали користуватися паперовими фільтрами для видалення осаду.

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