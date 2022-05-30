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Этот способ поможет избавиться от надоедливых мух в доме

Фото: Как избавиться от мух в доме (freepik com)
Автор: Людмила Жукова

С началом лета в домах и квартирах появляется проблема - это мухи. Избавиться от них вполне возможно.

Эксперт рассказал, какие запахи отпугивают этих насекомых, пишет Express.

В жаркие летние месяцы люди открывают окна, чтобы впустить немного свежего воздуха.

Насекомым удается проникнуть внутрь, большинство из них питаются мусором, спелыми фруктами и овощами или влагой.

Обыкновенных домашних мух привлекает разлагающаяся органика, такая как гниющее мясо, тогда как плодовые мушки ищут сладкие жидкости и чаще питаются перезрелыми фруктами, пролитыми газированными напитками и алкоголем.

Мухи могут распространять такие бактерии, как сальмонелла, брюшной тиф и кишечная палочка.

Мухи - это переносчики бактерий (фото: express.co.uk)

Тем не менее, существуют различные запахи, которые могут их отпугивать.

Уолтер Мерфи, эксперт по борьбе с вредителями поделился запахами, которые помогут избавиться от мух в домах.

Эфирные масла, такие как лемонграсс или мята помогут справиться с проблемой.

Они обладают репеллентными свойствами. Они токсичны для мух, насекомых и могут помочь избавиться от муравьев.

"Все, что содержит эфирные масла, такие как лемонграсс или мята перечная, отпугнет мух", - рассказал Уолтер.

По его словам, натуральные ароматизаторы источают сильный запах, который мгновенно отпугивает насекомых и они не залетают в дом. Вы можете их использовать, как в комнате, так и на кухне.

Также мухи ненавидят запах корицы, водки и яблочного уксуса. Помните об этом и используйте против них.

Как мы ранее писали, чтобы избавиться от грызунов на огороде, необязательно применять химикаты - отпугнуть мышей помогут определенные растения.

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