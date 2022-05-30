Этот способ поможет избавиться от надоедливых мух в доме

С началом лета в домах и квартирах появляется проблема - это мухи. Избавиться от них вполне возможно.
Эксперт рассказал, какие запахи отпугивают этих насекомых, пишет Express.
В жаркие летние месяцы люди открывают окна, чтобы впустить немного свежего воздуха.
Насекомым удается проникнуть внутрь, большинство из них питаются мусором, спелыми фруктами и овощами или влагой.
Обыкновенных домашних мух привлекает разлагающаяся органика, такая как гниющее мясо, тогда как плодовые мушки ищут сладкие жидкости и чаще питаются перезрелыми фруктами, пролитыми газированными напитками и алкоголем.
Мухи могут распространять такие бактерии, как сальмонелла, брюшной тиф и кишечная палочка.
Тем не менее, существуют различные запахи, которые могут их отпугивать.
Уолтер Мерфи, эксперт по борьбе с вредителями поделился запахами, которые помогут избавиться от мух в домах.
Эфирные масла, такие как лемонграсс или мята помогут справиться с проблемой.
Они обладают репеллентными свойствами. Они токсичны для мух, насекомых и могут помочь избавиться от муравьев.
"Все, что содержит эфирные масла, такие как лемонграсс или мята перечная, отпугнет мух", - рассказал Уолтер.
По его словам, натуральные ароматизаторы источают сильный запах, который мгновенно отпугивает насекомых и они не залетают в дом. Вы можете их использовать, как в комнате, так и на кухне.
Также мухи ненавидят запах корицы, водки и яблочного уксуса. Помните об этом и используйте против них.
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