Этот сок нормализует работу сердца и снизит давление: достаточно одного стакана в день

Ученые назвали самый полезный сок для работы сердечно-сосудистой системы. Они сообщили, что регулярное употребление томатного сока способно снизить артериальное давление и значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи из Токийского медицинского и стоматологического университета провели эксперимент с добровольцами, которым в течение года регулярно давали томатный сок без соли. Об этом сообщает издание Medical News Today.

В исследовании приняло участие около 500 человек и практически у всех анализы показали значительное снижение кровяного давления, сокращение липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина).

Полученный эффект наблюдался в равной степени и у мужчин, и у женщин. Кроме того, в группе добровольцев были люди разных возрастных групп, но у всех отмечались улучшения в общем физическом состоянии.

Как объясняют ученые, в томатах содержится большое количество биоактивных компонентов, таких как каротиноиды, витамин А, кальций, гамма-аминомасляная кислота.

Основной причиной развития сердечно-сосудистых заболевания является атеросклероз – он появляется, когда внутри сосуда формируется бляшка. Она со временем начинает разрушать стенки сосуда. Обычно к появлению бляшек ведут повышенное кровяное давление, диабет или повышенный уровень холестерина в крови.

Для того чтобы нормализовать здоровье и значительно снизить риск развития этих болезней, по словам ученых, достаточно выпивать не менее 200 грамм томатного сока в день.

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