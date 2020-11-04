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Цей сік нормалізує роботу серця і знизить тиск: досить однієї склянки в день

Автор: Анна Шиканова

Один стакан цього соку в день приведе в порядок всю серцево-судинну систему

Вчені назвали самий корисний сік для роботи серцево-судинної системи. Вони повідомили, що регулярне вживання томатного соку здатне знизити артеріальний тиск і значно знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Дослідники з Токійського медичного та стоматологічного університету провели експеримент з добровольцями, яким протягом року регулярно давали томатний сік без солі. Про це повідомляє видання Medical News Today.

У дослідженні взяло участь близько 500 осіб і практично у всіх аналізи показали значне зниження кров'яного тиску, скорочення ліпопротеїнів низької щільності (поганого холестерину).

Отриманий ефект спостерігався в рівній мірі й у чоловіків, і у жінок. Крім того, в групі волонтерів були люди різних вікових груп, але у всіх відзначалися покращення в загальному фізичному стані.

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Як пояснюють вчені, в томатах міститься велика кількість біоактивних компонентів, таких як каротиноїди, вітамін А, кальцій, гамма-аміномасляна кислота.

Основною причиною розвитку серцево-судинних захворювань є атеросклероз – він з'являється, коли всередині судини формується бляшка. Вона з часом починає руйнувати стінки посудини. Зазвичай до появи бляшок ведуть підвищений кров'яний тиск, діабет або підвищений рівень холестерину в крові.

Для того, щоб нормалізувати здоров'я та значно знизити ризик розвитку цих хвороб, за словами вчених, досить випивати не менше 200 грамів томатного соку в день.

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