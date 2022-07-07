Этот симптом коронавируса появляется у полностью вакцинированных людей

Великобритания переживает очередную волну Covid, и она еще не достигла пика. Пока что всплеск не привел к смертям, но количество госпитализаций неуклонно растет. Большое количество прививок, несомненно, помогает остановить нынешнюю волну, но симптомы все еще могут проявляться у полностью привитых.

Какой симптом возникает у привитых

На самом деле, в ходе пандемии появилось любопытная деталь.

Исследование ZOE Health Study, которое отслеживало распространение пандемии с помощью информации миллионов пользователей в своем приложении, показало, что єтот симптом чаще встречается среди полностью вакцинированных.

Команда ZOE заметила, что люди, которые были вакцинированы, а затем у них был положительный результат на COVID-19, "с большей вероятностью" сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, кто не делал прививки.

В свете этого понимания команда ZOE посоветовала следующее:

"Если вы были вакцинированы и начинаете много чихать без объяснения причин, вам следует пройти тест на COVID, особенно если вы живете или работаете рядом с людьми, которые подвергаются большему риску от болезни", - сказано в сообщении.