RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цей симптом коронавірусу з'являється у повністю вакцинованих людей

Який симптом коронавірусу проявляється у щеплених (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У країнах Європи останнім часом збільшилася кількість хворих на коронавірус. Але є симптом навіть у вакцинованих людей, який може показати, що ви все-таки заразилися.

Про це пише видання Express.

Великобританія переживає чергову хвилю, і вона ще не досягла піку. Поки що сплеск не призвів до смертей, але кількість госпіталізацій неухильно зростає. Велика кількість щеплень, безсумнівно, допомагає зупинити нинішню хвилю, але симптоми все ще можуть проявлятися у повністю щеплених.

Який симптом виникає у щеплених

Насправді, в ході пандемії з'явилася цікава деталь.

Дослідження ZOE Health Study, яке відстежувало поширення пандемії за допомогою інформації мільйонів користувачів у своєму додатку, показало, що цей симптом частіше зустрічається серед повністю вакцинованих.

Команда Зоє зауважила, що люди, які були вакциновані, а потім мали позитивний результат на COVID-19, "частіше" повідомляли про чхання як симптом у порівнянні з тими, хто не вакцинувався.

У світлі цього розуміння команда ZOE порадила наступне:

"Якщо ви були вакциновані і починаєте багато чхати без пояснення причин, вам слід пройти тест на COVID, особливо якщо ви живете або працюєте поруч з людьми, які піддаються більшому ризику від хвороби", - сказано в повідомленні.

Як ми раніше писали, лікар розповів, чому потрібно зробити бустерну дозу щеплення, якщо є можливість.

Нагадаємо, що ВООЗ назвала країну, яка перешкоджає вивченню Походження COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус