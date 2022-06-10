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ВОЗ назвала страну, которая препятствует изучению происхождения COVID-19

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Вашингтон, Пятница 10 июня 2022 02:15
ВОЗ назвала страну, которая препятствует изучению происхождения COVID-19 Фото: Всемирная организация здравоохранения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Последнее расследование происхождения COVID-19, проведенное ВОЗ, не дало ожидаемых результатов в основном потому, что ученым недоступны данные из Китая. Засекреченность информации от правительства страны стала сильным ударом по их многолетним усилиям по определению причин пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В отчете группы экспертов ВОЗ говорится, что все имеющиеся данные показывают, что COVID-19 произошел от животных, вероятно, от летучих мышей и происходит вероятно из Китая. Отсутствие данных из Китая лишило ученых возможности точно определить, как вирус впервые передался людям.

ВОЗ заявляет, что отчет также посвящен разработке методов исследования происхождения других вспышек. Сообщается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус дважды обращался к правительству Китая за дополнительной информацией, но получал формальные и неполные ответы.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее вспышка коронавируса. В середине мая была зафиксировано около 50 летальных случаев и более 300 тысяч инфицированных корейцев.

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