Этот секретный ингредиент сделает ваш "Оливье" самым вкусным: попробуйте прямо сейчас!

Салат "Оливье" каждая хозяйка готовит по-своему, но есть базовый набор ингредиентов, которые и дают своим сочетанием уникальный вкус новогоднего блюда. А пока мы ждем праздников, предлагаем поэкспериментировать, добавив в наш салат один секретный ингредиент.
Об этом пишет MY.
Куриное филе или бедра отварите в воде с лавровым листом, остудите и порежьте на мелкие кусочки.
Картофель, морковь и яйца помойте, отварите, почистите и порежьте кубиками.
В миске смешайте картофель, яйца, морковь, мясо.
На мелкой терке натрите плавленый сыр и добавьте в салат.
С зеленого горошка слейте жидкость и отправьте его в салат.
Огурцы нарежьте мелкими кусочками, лук почистите, пошинкуйте, добавьте все в салатник и хорошо перемешайте.
По вкусу можно немного подсолить и заправить все сметаной или майонезом - в зависимости от ваших предпочтений.
Ранее мы писали, как приготовить домашний майонез по рецепту Евгения Клопотенко.