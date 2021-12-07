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Цей секретний інгредієнт зробить ваш "Олів'є" найсмачнішим: спробуйте прямо зараз!

Автор: Світлана Мащенко

Салат "Олів'є" кожна господиня готує по-своєму, але є базовий набір інгредієнтів, які і дають своїм поєднанням унікальний смак новорічної страви. А поки ми чекаємо свят, пропонуємо поекспериментувати, додавши в наш салат один секретний інгредієнт.

Про це пише MY.

Склад "Олів'є":

  • Куряче філе - 200 г або курячі стегна 2 шт.
  • Картопля - 4 шт. (середні)
  • Морква - 2 шт.
  • Яйця відварні - 3 шт.
  • Плавлений сир - 1 шт. (це і є наш секретний інгредієнт)
  • Цибуля - 1 шт.
  • Зелений горошок - 100 г
  • Солоні огірки - 3 шт.
  • Домашній майонез або сметана
  • Сіль за смаком
  • Лавровий лист

Покрокове приготування салату

Куряче філе або стегна відваріть у воді з лавровим листом, остудіть і поріжте на дрібні шматочки.

Картоплю, моркву і яйця помийте, відваріть, почистіть і поріжте кубиками.

У мисці змішайте картоплю, яйця, моркву, м'ясо.

На дрібній тертці натріть плавлений сир і додайте в салат.

З зеленого горошку злийте рідину і відправте його в салат.

Огірки наріжте дрібними шматочками, цибулю почистіть, пошинкуйте, додайте все в салатник і добре перемішайте.

За смаком можна трохи підсолити і заправити все сметаною або майонезом - в залежності від ваших уподобань.

Раніше ми писали, як приготувати домашній майонез за рецептом Євгена Клопотенка.

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