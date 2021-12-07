Цей секретний інгредієнт зробить ваш "Олів'є" найсмачнішим: спробуйте прямо зараз!
Салат "Олів'є" кожна господиня готує по-своєму, але є базовий набір інгредієнтів, які і дають своїм поєднанням унікальний смак новорічної страви. А поки ми чекаємо свят, пропонуємо поекспериментувати, додавши в наш салат один секретний інгредієнт.
Про це пише MY.
Склад "Олів'є":
- Куряче філе - 200 г або курячі стегна 2 шт.
- Картопля - 4 шт. (середні)
- Морква - 2 шт.
- Яйця відварні - 3 шт.
- Плавлений сир - 1 шт. (це і є наш секретний інгредієнт)
- Цибуля - 1 шт.
- Зелений горошок - 100 г
- Солоні огірки - 3 шт.
- Домашній майонез або сметана
- Сіль за смаком
- Лавровий лист
Покрокове приготування салату
Куряче філе або стегна відваріть у воді з лавровим листом, остудіть і поріжте на дрібні шматочки.
Картоплю, моркву і яйця помийте, відваріть, почистіть і поріжте кубиками.
У мисці змішайте картоплю, яйця, моркву, м'ясо.
На дрібній тертці натріть плавлений сир і додайте в салат.
З зеленого горошку злийте рідину і відправте його в салат.
Огірки наріжте дрібними шматочками, цибулю почистіть, пошинкуйте, додайте все в салатник і добре перемішайте.
За смаком можна трохи підсолити і заправити все сметаною або майонезом - в залежності від ваших уподобань.
Раніше ми писали, як приготувати домашній майонез за рецептом Євгена Клопотенка.