Этот самый простой способ поможет улучшить здоровье сердца
Ученые американской кардиологической ассоциации обнаружили, что люди, которые постоянно не высыпаются, имеют вероятность иметь проблемы с сердцем, ожирением и диабет.
Об этом CNN.
Специалисты заявили, что взрослые люди должны спать от 7 до 9 часов каждую ночь.
В частности, люди ночью проходят несколько циклов, состоящих из медленного и быстрого сна. Есть три стадии медленного сна, и лишь на третьей человек входит в глубокий сон, который полностью восстанавливает тело.
По словам экспертов, если человек просыпается среди ночи, то он не сможет перейти на более глубокие стадии. В этом случае это может привести к повышению артериального давления и уровня сахара в крови, что приведет к диабету. Эти состояния способствуют ухудшению здоровья сердца.
Для контроля работы сердечно-сосудистой системы людям в возрасте от двух лет и старше, кардиологи рекомендуют:
- избавиться от привычки курения не только традиционных сигарет, но и вейпинга и пассивного курения;
- для контроля уровня липидов в крови измерять холестерин липопротеидов высокой плотности вместо общего холестерина;
- а также измерять гемоглобин A1c, поскольку это является ключевым показателем для оценки риска диабета 2 типа.
Продукты, которые полезны для сосудов и сердца
Фрукты
Среди фруктов кардиологи рекомендуют употреблять:
- гранат (профилактика атеросклероза, стабилизация давления);
- лимон (снижение артериального давления);
- яблоки (снижение уровня холестерина, предотвращение тромбоза).
Также полезными являются виноград, абрикос, персик, авокадо. Особенность, на которую специалисты обращают внимание - употребление фруктов "по сезону".
Овощи
Среди овощей нужно употреблять такие виды:
- острый перец красный;
- тыква;
- томаты;
- хрен;
- свекла;
- репчатый лук.
Раньше врачи называли фактор, который в разы увеличивает риск развития тромбоза.
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