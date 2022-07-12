Цей найпростіший спосіб допоможе покращити здоров'я серця
Вчені американської кардіологічної асоціації виявили, що люди, які постійно висипаються, мають ймовірність мати проблеми із серцем, ожирінням, та діабет.
Про це CNN.
Фахівці заявили, що дорослі люди мають спати від 7 до 9 години щоночі.
Зокрема, люди вночі проходять кілька циклів, що складаються з повільного та швидкого сну. Є три стадії повільного сну, і лише на третій людина входить у глибокий сон, який повністю відновлює тіло.
За словами експертів, якщо людина прокидається серед ночі, то вона не зможете перейти на глибші стадії. У такому разі це може призвести до підвищення артеріального тиску та рівня цукру в крові, що призведе до діабету. Ці стани сприяють погіршенню здоров'я серця.
Для контролю роботи серцево-судинної системи людям віком від двох років і старше, кардіологи рекомендують:
- позбутися звички куріння не лише традиційних цигарок, а й вейпінгу та пасивного куріння;
- для контролю рівня ліпідів у крові вимірювати холестерин ліпопротеїдів високої щільності замість загального холестерину;
- а також вимірювати гемоглобін A1c, оскільки це є ключовим показником для оцінки ризику діабету 2 типу.
Продукти, які корисні для судин та серця
Фрукти
Серед фруктів кардіологи рекомендують вживати:
- гранат (профілактика атеросклерозу, стабілізація тиску);
- лимон (зниження артеріального тиску);
- яблука (зниження рівня холестерину, запобігання тромбозу).
Також корисними є виноград, абрикос, персик, авокадо. Особливість, на яку фахівці звертають увагу - вживання фруктів "по сезону".
Овочі
Серед овочів потрібно потрібно вживати такі види:
- гострий перець червоний;
- гарбуз;
- томати;
- хрін;
- буряк;
- ріпчаста цибуля.
Раніше лікарі називали фактор, який в рази збільшує ризик розвитку тромбозу.
Також ми писали, який овоч покращує травлення та здоров'я серця.