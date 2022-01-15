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Этот салат стоит есть именно зимой: содержит много витаминов

Автор: Татьяна Самарук

Зимой организм человека особенно нуждается в витаминах и питательных веществах. К тому же это может обеспечить только правильная еда. Нужно в рацион добавить больше зеленых овощей, которые будут способствовать хорошему самочувствию.

Идея приготовления полезного зеленого салата опубликовали на странице "vkusno.it" в Instagram.

Так, неожиданным ингредиентом в салате будет пшено или кускус.

Для приготовления возьмите:

  • брюссельскую капусту;
  • брокколи;
  • авокадо;
  • пшено или кускус;
  • оливковое масло;
  • соль и перец.

Способ приготовления:

Сначала брюссельскую капусту нужно отварить 10 минут в подсоленной воде.

Затем возьмите брокколи и варите буквально 1,5 минуты. Отмечается, что она должна остаться зеленой и хрустящей.

После этого авокадо порезать кусочками. Пшено или кускус запарте.

Салат сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.

Полезный салат, который нужно есть зимой (instagram.com/vkusno.it)

Раньше мы называли салаты, которые можно есть на ночь.

Также мы писали, что нутрициолог назвала самую полезную диету для иммунитета.

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