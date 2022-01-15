Цей салат варто їсти саме взимку: містить багато вітамінів

Взимку організм людини особливо потребує вітамінів та поживних речовин. До того ж це може забезпечити тільки правильна їжа. Потрібно в раціон додати більше зелених овочів, які будуть сприяти хорошому самопочуттю.
Ідея приготування корисного зеленого салату опублікували на сторінці "vkusno.it" в Instagram.
Так, несподіваним інгредієнтом у салаті буде пшоно або кус-кус.
Для приготування візьміть:
Спосіб приготування:
Спочатку брюссельську капусту потрібно відварити 10 хвилин у підсоленій воді.
Потім візьміть броколі та варіть буквально 1,5 хвилини. Зазначається, що воно має залишитися зеленими та хрумкими.
Після цього авокадо порізати шматочками. Пшоно або кускус запарте
Салат збризніть оливковою олією, посоліть та поперчіть.
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