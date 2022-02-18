Этот роскошный пирог без грамма муки не оставит вас равнодушными: готовили наши мамы и бабушки

Этот роскошный пирог вы можете приготовить дома с минимумом ингредиентов. Для этого вам не нужна мука и масло. Он называется манник.
Рецепт опубликован на сайте "Секрет вкуса".
Манную крупу насыпьте в большую миску и залейте кефиром комнатной температуры. Перемешайте и оставьте минут на 30, чтобы манка набухла. Затем вбейте яйца, добавьте сахар и растопленное не горячее сливочное масло. Изюм поставьте набухать в горячей воде. Бананы очистите от кожуры и нарежьте кружочками.
Возьмите силиконовую форму смажьте ее маслом и присыпьте немного манкой, чтобы потом пирог хорошо вышел из формы. Вылейте туда смесь манки с кефиром, бананами и изюмом.
Манник с бананами выпекать 45-50 минут в духовке, разогретой до 180 градусов (до красивого золотистого цвета). Когда будет готов посыпьте его сахарной пудрой! Приятного аппетита!
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