Цей розкішний пиріг без грама борошна не залишить вас байдужими: готували наші мами і бабусі

Цей розкішний пиріг ви можете приготувати вдома з мінімумом інгредієнтів. Для цього вам не потрібно борошно і масло. Він називається манник.
Рецепт опублікований на сайті "Секрет смаку".
Манну крупу насипте у велику миску і залийте кефіром кімнатної температури. Перемішайте і залиште хвилин на 30, щоб манка набухла. Потім вбийте яйця, додайте цукор і розтоплене не гаряче вершкове масло. Ізюм поставте набухати в гарячій воді. Банани очистіть від шкірки і наріжте кружечками.
Візьміть силіконову форму змастіть її маслом і присипте трохи манкою, щоб потім пиріг добре вийшов з форми. Вилийте туди суміш манки з кефіром, бананами і родзинками.
Манник з бананами випікати 45-50 хвилин в духовці, розігрітій до 180 градусів (до красивого золотистого кольору). Коли буде готовий посипте його цукровою пудрою! Смачного!
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