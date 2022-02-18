RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Цей розкішний пиріг без грама борошна не залишить вас байдужими: готували наші мами і бабусі

Автор: Людмила Жукова

Цей розкішний пиріг ви можете приготувати вдома з мінімумом інгредієнтів. Для цього вам не потрібно борошно і масло. Він називається манник.

Рецепт опублікований на сайті "Секрет смаку".

Інгредієнт

  • 1 склянка кефіру;
  • 1 склянка манної крупи;
  • 50 г вершкового масла;
  • 2 яйця;
  • 1 склянка цукру;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 2 банана;
  • Ізюм - 50 г
  • цукрова пудра для подачі.

Покроковий рецепт приготування

Манну крупу насипте у велику миску і залийте кефіром кімнатної температури. Перемішайте і залиште хвилин на 30, щоб манка набухла. Потім вбийте яйця, додайте цукор і розтоплене не гаряче вершкове масло. Ізюм поставте набухати в гарячій воді. Банани очистіть від шкірки і наріжте кружечками.

Візьміть силіконову форму змастіть її маслом і присипте трохи манкою, щоб потім пиріг добре вийшов з форми. Вилийте туди суміш манки з кефіром, бананами і родзинками.

Манник з бананами випікати 45-50 хвилин в духовці, розігрітій до 180 градусів (до красивого золотистого кольору). Коли буде готовий посипте його цукровою пудрою! Смачного!

Манник з бананами та родзинками (credit: sekret-vkusa)

Читайте також, як приготувати смачну запіканку з бананами без цукру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти