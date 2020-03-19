Этот ритуал в день весеннего равноденствия исполнит любое желание

День весеннего равноденствия 2020 в Украине наступит в пятницу, 20 марта, в 5 часов 50 минут по киевскому времени. В это особенное время можно проводить ритуалы на привлечение самого желанного в вашу жизнь. Как правильно это сделать - в материале Styler.

Отметим, что обычно весеннее равноденствие наступает 21 марта, но этот год високосный, поэтому произошло смещение. 20 марта в 5:50 день станет равен ночи, а потом светлое время суток начнет постепенно доминировать над темным.

Считается, что в день весеннего равноденствия сбываются все желания, а сны снятся вещие. 20 марта нужно обязательно веселиться, это - к удаче на целый год. А вот думать о плохом, грустить и совершать плохие поступки строго запрещено.

Как загадать желание в день весеннего равноденствия

Поскольку Вселенная обязательно услышит ваши просьбы, этим шансом нужно воспользоваться. Для этого возьмите красную свечу, зажгите ее и подумайте о самом заветном.

Представьте себе в месте вашей мечты и подумайте о том, чего вам больше всего не хватает в вашей жизни: любви, взаимопонимания с близкими, надежного друга, денег, хорошей работы.

Вселенная обязательно услышит вашу просьбу, главное, чтобы желание было искренним и бескорыстным.

Ранее мы писали, как правильно загадывать желания в пятницу, 13-го, которая в 2020 году будет еще только один раз.